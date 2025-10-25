Tusk bez litości o prezesie PiS. Nazwał go staruszkiem! Padły słowa: "co ten Kaczyński chrzani"

Trwa polityczny weekend z konwencjami głównych politycznych sił.

Jarosław Kaczyński przestrzega przed "niemiecko-brukselskim" zagrożeniem, widząc w nim próbę budowy nowego imperium.

Donald Tusk skrytykował podejście Kaczyńskiego do Francji i UE, podkreślając wagę geopolitycznej gry o suwerenność Polski.

Trwa polityczny weekend. Od piątku w Katowicach odbywa się konwencja PiS i zbliżonych do niego środowisk. Prezes PiS Jarosław Kaczyński w czasie wystąpienia na konwencji programowej, powiedział, że Polska ma dziś przed sobą dwie opcje. Pierwsza, określona jako „niemiecko-brukselska”, w ocenie prezesa PiS zakłada powstanie „państwa hegemonialnego”.

Zdaniem Kaczyńskiego, wszystko, co zaczęło się po II wojnie światowej, ma zostać sfinalizowane jako „wielkie zwycięstwo Niemiec i powstanie czegoś w rodzaju nowego imperium”. - Niemcy chcą nam zabrać państwo. Francuzi razem z nimi - nie wiem dlaczego, ale tak. Biurokracja europejska, no pali się aż do tego. Amerykanie nie - komentował prezes Kaczyński.

Prezes PiS powiedział, że drugą z omawianych przez niego koncepcji na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ miał przedstawić prezydent USA Donald Trump. Zaznaczył jednak, że nie została ona wtedy przedstawiona precyzyjnie. - To jest propozycja zorganizowania państw demokratycznych, tych naprawdę demokratycznych, w wymiarze światowym - mówił Kaczyński i podkreślił, że każde z tych państw „musi wydawać co najmniej 5 proc. PKB na obronę”.

Lider PiS dodał, że druga z przedstawionych przez niego koncepcji nie ma na celu likwidacji Unii Europejskiej, lecz jej wyraźne zreformowanie „w stronę powrotu do suwerenności państw”. Kaczyński zaznaczył, że w jego ocenie kwestia ta jest warta przedstawienia na forum globalnym oraz podjęcia przez Polskę prób podążania w tym kierunku.

W sobotę zorganizowana została konwencja PO, która ma zamiar zjednoczyć się w wraz z Nowoczesną i Inicjatywą Polską. Spotkanie władz rozpoczęło się od przemówienia Donalda Tuska. Szef rządu ostro odniósł się do słów prezesa Prawa i Sprawiedliwości, Jarosława Kaczyńskiego. W kontekście wypowiedzi, która padła w czasie wydarzenia organizowanego przez PiS, Tusk rzucił:

Każdy ma czasem taką pokusę, żeby powiedzieć, co ten Kaczyński chrzani, coś się staruszkowi pomyliło w głowie. On widzi we Francji głównego wroga. No ktoś by naprawdę mógł pomyśleć, że coś nie gra. Ale to nie o to chodzi. Zło ma dzisiaj wymiar geopolityczny. Trudno niektórym przyjąć do wiadomości, że tu się toczy gra bardzo serio. Nie na złośliwości, tylko czy Polska obroni swoją suwerenność i drogę do dobrobytu, którą idzie od ponad 30 lat - ocenił Donald Tusk.

