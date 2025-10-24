Kaczyński wraca z planem dla Polski. Takiego wystąpienia dawno nie było!

Weronika Fakhriddinova
2025-10-24 10:22

Jarosław Kaczyński znów w centrum uwagi. W Katowicach trwa konwencja programowa Prawa i Sprawiedliwości „Myśląc Polska”, podczas której prezes partii wygłasza swoje kluczowe wystąpienie programowe. To pierwszy tak duży publiczny adres Kaczyńskiego od miesięcy, który, jak zapowiadają jego współpracownicy, ma wyznaczyć nowy kurs PiS przed kolejnym cyklem wyborczym.

„Program dla Polski” – Kaczyński o nowej drodze PiS

Prezes PiS zapowiedział, że konferencja w Katowicach otwiera nowy etap pracy nad programem partii. Podkreślał, że spotkanie ma charakter strategiczny i będzie punktem wyjścia do stworzenia kompleksowego programu Prawa i Sprawiedliwości na kolejne lata.

„To wydarzenie rozpoczyna długą drogę, która powinna zakończyć się finałem w postaci kolejnego, poważnego programu Prawa i Sprawiedliwości. Programu dla Polski” – powiedział Kaczyński, dodając, że przygotowanie takiego dokumentu w obecnej sytuacji „jest zadaniem szczególnie trudnym”.

Według Kaczyńskiego trudność wynika z „generalnego kryzysu państwa”, który obejmuje zarówno gospodarkę, jak i sferę społeczną. Mówił o konieczności rozpoznania zagrożeń, które dopiero zaczynają być widoczne dla opinii publicznej.

„Kryzys istnienia” i atak na tożsamość

W dalszej części przemówienia Kaczyński ostrzegł, że Polska stoi wobec zagrożenia o charakterze ustrojowym i cywilizacyjnym.

„To są kryzysy dotyczące przyszłości naszego państwa, jego być albo nie być. To plany Brukseli i Berlina, by zmienić system polityczny Europy i doprowadzić do sytuacji, w której państwa takie jak Polska przestaną być suwerenne” – mówił.

Jak dodał, nowy program PiS ma być odpowiedzią na te wyzwania i obroną polskiej tożsamości. Wśród zapowiedzianych tematów znalazły się kwestie państwowości, samorządu, bezpieczeństwa, polityki zagranicznej oraz problemów konstytucyjnych.

„Nasza tożsamość narodowa jest dziś atakowana. Musimy o niej mówić, musimy ją bronić” – podkreślił lider PiS, zapowiadając jeden z 128 paneli tematycznych poświęcony właśnie tej kwestii.

128 paneli i długi marsz do programu

Kaczyński chwalił szeroki zakres konwencji, która – jak zaznaczył – ma stać się „intelektualnym zapleczem nowego programu partii”. Wśród zapowiedzianych tematów znalazły się m.in. gospodarka, polityka zagraniczna, demografia, infrastruktura i bezpieczeństwo.

„To bogaty program. 128 paneli to naprawdę imponująca lista. Będziemy mówić o wszystkim: od konstytucji po kulturę, od bezpieczeństwa po problemy samorządu” – mówił.

Prezes PiS podkreślił, że konferencja w Katowicach ma być początkiem długiego procesu, który zakończy się stworzeniem dokumentu wyznaczającego kierunek działań partii w nadchodzących latach.

„Program dla Polski” i trzy kryteria Kaczyńskiego

Kaczyński odniósł się do tego, jak taki program powinien być tworzony. Wymienił trzy główne kryteria: społeczne, prakseologiczne i generalne.„To jest program polityczny, który ma oddziaływać na społeczeństwo. I to jest kryterium pierwsze” – podkreślił.

Drugie kryterium, jak tłumaczył, odnosi się do związków przyczynowych między różnymi dziedzinami życia. „Tworzą one skomplikowaną sieć. My jej w czasie przygotowań tego programu z całą pewnością nie rozwikłamy. To zadanie dla uczonych, dla całych zespołów uczonych” – przyznał.

Trzecie kryterium, które określił jako „generalne”, dotyczy – jak powiedział – sprawy przyszłości i zasadniczego wyboru cywilizacyjnego, przed którym stoi Polska i Europa. W tym kontekście nawiązał nawet do przemówienia byłego prezydenta USA Donalda Trumpa, które – jak stwierdził – „warto wziąć pod uwagę”.

Służba zdrowia, bezpieczeństwo i gospodarka – trzy filary programu

Kaczyński przywołał także badania socjologiczne, według których Polacy najbardziej troszczą się o trzy kwestie: służbę zdrowia, bezpieczeństwo i gospodarkę.

„Są tutaj trzy tematy, które zwykle albo prawie zawsze są na czele. Służba zdrowia, bezpieczeństwo i sprawy gospodarcze – widziane przez portfel zwykłego obywatela” – mówił lider PiS.

Jak zauważył, wśród wyborców partii opozycyjnych na pierwszym miejscu plasuje się bezpieczeństwo, a wśród sympatyków PiS – ochrona zdrowia. Dodał, że to właśnie te trzy obszary muszą być „wyeksponowane w nowym programie partii”, bo dotyczą rzeczywistych potrzeb obywateli.

Kaczyński nie krył jednak pewnego niedosytu, oceniając dotychczasowy plan konferencji. – „Zacznę może od służby zdrowia. Otóż tylko dwa panele są jej poświęcone. Może pośrednio trochę więcej, ale nie jest tego dużo. A to sprawa niesłychanie ważna” – podkreślił, korygując wcześniejszą część swojego wystąpienia.

