Kaczyński wraca z planem dla Polski. Takiego wystąpienia dawno nie było!

„Program dla Polski” – Kaczyński o nowej drodze PiS

Prezes PiS zapowiedział, że konferencja w Katowicach otwiera nowy etap pracy nad programem partii. Podkreślał, że spotkanie ma charakter strategiczny i będzie punktem wyjścia do stworzenia kompleksowego programu Prawa i Sprawiedliwości na kolejne lata.

„To wydarzenie rozpoczyna długą drogę, która powinna zakończyć się finałem w postaci kolejnego, poważnego programu Prawa i Sprawiedliwości. Programu dla Polski” – powiedział Kaczyński, dodając, że przygotowanie takiego dokumentu w obecnej sytuacji „jest zadaniem szczególnie trudnym”.

Według Kaczyńskiego trudność wynika z „generalnego kryzysu państwa”, który obejmuje zarówno gospodarkę, jak i sferę społeczną. Mówił o konieczności rozpoznania zagrożeń, które dopiero zaczynają być widoczne dla opinii publicznej.

„Kryzys istnienia” i atak na tożsamość

To już pewne. Od soboty "nowa" partia Donalda Tuska. Wiemy, kto zasiądzie w nowych władzach

W dalszej części przemówienia Kaczyński ostrzegł, że Polska stoi wobec zagrożenia o charakterze ustrojowym i cywilizacyjnym.

„To są kryzysy dotyczące przyszłości naszego państwa, jego być albo nie być. To plany Brukseli i Berlina, by zmienić system polityczny Europy i doprowadzić do sytuacji, w której państwa takie jak Polska przestaną być suwerenne” – mówił.

Jak dodał, nowy program PiS ma być odpowiedzią na te wyzwania i obroną polskiej tożsamości. Wśród zapowiedzianych tematów znalazły się kwestie państwowości, samorządu, bezpieczeństwa, polityki zagranicznej oraz problemów konstytucyjnych.

„Nasza tożsamość narodowa jest dziś atakowana. Musimy o niej mówić, musimy ją bronić” – podkreślił lider PiS, zapowiadając jeden z 128 paneli tematycznych poświęcony właśnie tej kwestii.

128 paneli i długi marsz do programu

Kaczyński chwalił szeroki zakres konwencji, która – jak zaznaczył – ma stać się „intelektualnym zapleczem nowego programu partii”. Wśród zapowiedzianych tematów znalazły się m.in. gospodarka, polityka zagraniczna, demografia, infrastruktura i bezpieczeństwo.

„To bogaty program. 128 paneli to naprawdę imponująca lista. Będziemy mówić o wszystkim: od konstytucji po kulturę, od bezpieczeństwa po problemy samorządu” – mówił.

Prezes PiS podkreślił, że konferencja w Katowicach ma być początkiem długiego procesu, który zakończy się stworzeniem dokumentu wyznaczającego kierunek działań partii w nadchodzących latach.

„Program dla Polski” i trzy kryteria Kaczyńskiego

Kaczyński odniósł się do tego, jak taki program powinien być tworzony. Wymienił trzy główne kryteria: społeczne, prakseologiczne i generalne.„To jest program polityczny, który ma oddziaływać na społeczeństwo. I to jest kryterium pierwsze” – podkreślił.

Drugie kryterium, jak tłumaczył, odnosi się do związków przyczynowych między różnymi dziedzinami życia. „Tworzą one skomplikowaną sieć. My jej w czasie przygotowań tego programu z całą pewnością nie rozwikłamy. To zadanie dla uczonych, dla całych zespołów uczonych” – przyznał.

Trzecie kryterium, które określił jako „generalne”, dotyczy – jak powiedział – sprawy przyszłości i zasadniczego wyboru cywilizacyjnego, przed którym stoi Polska i Europa. W tym kontekście nawiązał nawet do przemówienia byłego prezydenta USA Donalda Trumpa, które – jak stwierdził – „warto wziąć pod uwagę”.

Służba zdrowia, bezpieczeństwo i gospodarka – trzy filary programu

Kaczyński przywołał także badania socjologiczne, według których Polacy najbardziej troszczą się o trzy kwestie: służbę zdrowia, bezpieczeństwo i gospodarkę.

„Są tutaj trzy tematy, które zwykle albo prawie zawsze są na czele. Służba zdrowia, bezpieczeństwo i sprawy gospodarcze – widziane przez portfel zwykłego obywatela” – mówił lider PiS.

Jak zauważył, wśród wyborców partii opozycyjnych na pierwszym miejscu plasuje się bezpieczeństwo, a wśród sympatyków PiS – ochrona zdrowia. Dodał, że to właśnie te trzy obszary muszą być „wyeksponowane w nowym programie partii”, bo dotyczą rzeczywistych potrzeb obywateli.

Kaczyński nie krył jednak pewnego niedosytu, oceniając dotychczasowy plan konferencji. – „Zacznę może od służby zdrowia. Otóż tylko dwa panele są jej poświęcone. Może pośrednio trochę więcej, ale nie jest tego dużo. A to sprawa niesłychanie ważna” – podkreślił, korygując wcześniejszą część swojego wystąpienia.

Poniżej galeria zdjęć: Jarosław Kaczyński pojechał do Krakowa

Express Biedrzyckiej Renata Mieńkowska-Norkiene 2025_10_23 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.