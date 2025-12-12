Koniec spotkania na Nowogrodzkiej. Morawiecki ignoruje wezwanie Kaczyńskiego, a frakcje walczą o przyszłość partii

Agnieszka Grotek
Agnieszka Grotek
Marta Kowalska
2025-12-12 20:59

W Prawie i Sprawiedliwości wrze! Piątkowe posiedzenie Prezydium PiS, zbojkotowane przez Mateusza Morawieckiego, ujawniło głębokie podziały w partii. Były premier, zamiast stawić się na Nowogrodzkiej, spotkał się z wyborcami na Podkarpaciu, apelując o "zgodę i jedność". Czy Jarosław Kaczyński zdoła ukrócić narastający konflikt między frakcjami, czy partię czeka rozłam? Sprawdź, co się dzieje wewnątrz PiS!

  • Piątkowe posiedzenie Prezydium PiS, bez udziału Mateusza Morawieckiego, koncentrowało się na wewnętrznych konfliktach w partii.
  • Mateusz Morawiecki, Beata Szydło i Daniel Obajtek, podczas spotkania z wyborcami na Podkarpaciu, apelowali o zgodę i jedność w PiS.
  • Jarosław Kaczyński był świadomy nieobecności Morawieckiego na posiedzeniu, co wskazuje na możliwe napięcia w kierownictwie partii. 
  • Wewnętrzne spory w PiS, trwające od lat między frakcjami, ponownie wyszły na jaw, pomimo prób ich wyciszenia.

PiS w ogniu sporów

Piątkowe posiedzenie Prezydium PiS zakończyło się w atmosferze narastających napięć. Na zebraniu zabrakło Mateusza Morawieckiego, co dodatkowo podsyciło spekulacje na temat wewnętrznych sporów w partii. Rzecznik partii Rafał Bochenek przekazał, że podczas spotkania poruszano kwestie konfliktów wewnątrz PiS. Tymczasem były premier spotkał się z wyborcami w Brzozowie, apelując do swoich partyjnych kolegów o "zgodę i jedność".

Posiedzenie Prezydium bez Morawieckiego

W piątek po godz. 18:00 zakończyło się spotkanie Prezydium Komitetu Politycznego w siedzibie PiS przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie. Na zebraniu nie pojawił się jednak premier Mateusz Morawiecki, który przebywał wraz z europosłami PiS Danielem Obajtkiem i byłą premier Beatą Szydło w Brzozowie na Podkarpaciu na wcześniej zaplanowanym spotkaniu z wyborcami.

Jak informowała Interia, spotkanie w siedzibie PiS miało przede wszystkim na celu wymuszenie na wewnątrzpartyjnych frakcjach wyhamowanie wzajemnych ataków w mediach. Źródło z prezydium PiS przekazało PAP, że chodzi m.in. o byłego szefa MAP, posła Jacka Sasina, osoby z frakcji byłego szefa MS Zbigniewa Ziobry, a także o Morawieckiego.

Po posiedzeniu Prezydium Komitetu Politycznego PiS, z mediami spotkał się rzecznik partii Rafał Bochenek, który potwierdził, że "dyskutowano m.in. o kwestiach wewnętrznych".

Rzecznik PiS o "kwestiach wewnętrznych"

Rozmawiamy również na temat spraw, które dotykają kwestii wewnętrznych, jeżeli chodzi o funkcjonowanie naszego środowiska politycznego. Dzisiaj również omawialiśmy pewne kwestie wewnętrzne, często w niesłuszny sposób nabrzmiałe medialnie. Natomiast one nie do końca tak wyglądają, jak było to w mediach pokazywane - zaznaczył rzecznik PiS.Jak dodał, "te sprawy zostały przedstawione, były wyjaśniane, natomiast z racji tego, że nie wszyscy członkowie Prezydium pojawili się dzisiaj w siedzibie, ta dyskusja pewnie będzie kontynuowana na kolejnych posiedzeniach".

Apel o jedność z Podkarpacia

Podczas spotkania przedstawicieli PiS z wyborcami na Podkarpaciu nie zabrakło słów, które dotyczyły konfliktu między politykami wewnątrz partii. Beata Szydło skomentowała spory w Prawie i Sprawiedliwości: - Zwyciężaliśmy i zwyciężamy, kiedy rozumiemy, że spory w polityce są czymś naturalnym. Przychodzi jednak moment, kiedy trzeba iść razem - powiedziała. Dodała, że "wielu polityków powinno się dziś zastanowić, co jest ich powinnością i co powinniśmy wszyscy zrobić".

Daniel Obajtek również zaapelował do kolegów i koleżanek z partii: - Nie zajmujmy się kwestiami takimi jak to, kto będzie premierem, kto będzie ministrem. To nie jest istotne - mówił.

Mateusz Morawiecki podkreślił w rozmowie z mieszkańcami Brzozowa, że "w trudnym czasie potrzebne są zgoda i jedność". - O to właśnie proszę i apeluję. Myślę, że to jest nam szczególnie potrzebne - zaznaczył.

Kaczyński wiedział o spotkaniu

Jak ustaliła Interia, Jarosław Kaczyński wiedział o zaplanowanym spotkaniu Mateusza Morawieckiego z wyborcami na Podkarpaciu, a mimo to nie zmienił godziny spotkania na Nowogrodzkiej. Ponadto prezes na piątkowej konferencji jednoznacznie wyraził oczekiwanie, by Morawiecki stawił się na Nowogrodzkiej: - Jeżeli chodzi o pana premiera Morawieckiego, to został powiadomiony, także SMS-ami, że to jest, ale że ma mieć dzisiaj spotkanie, zdaje się gdzieś na Podkarpaciu. Tam mają być trzy osoby, pani premier Szydło, pan prezes Obajtek i także właśnie pan premier Morawiecki, także brak jednej osoby to naprawdę nie jest żadna przyczyna, żeby na takie ważne spotkanie nie przyjeżdżać i mam nadzieję, że on jednak przyjedzie. Trzeba rzeczywiście porozmawiać - stwierdził prezes PiS, stawiając Morawieckiego w dość trudnej sytuacji.

Dwie interpretacje absencji Morawieckiego

Z ustaleń Interii wynika, że są dwie interpretacje w tej kwestii. - Prezes po prostu spotka się z przeciwnikami Mateusza i każe wyhamować ataki na niego i tak to się skończy - uważa jeden z sympatyków Morawieckiego. Z kolei inny wskazuje: - Moim zdaniem jak Mateusza nie będzie, to druga strona będzie suflować, że to afront i lekceważenie partii i prezesa. Poza tym nieobecni nie mają racji.

Spór między środowiskiem, skupionym wokół Mateusza Morawieckiego a politykami PiS, którzy są krytykami byłego premiera z Jackiem Sasinem na czele trwa od lat. Niedawno ponownie wyszedł on na powierzchnię, mimo prób jego wygaszenia przez kierownictwo PiS.

Źródło: Interia

Warzecha kontra 12.12.2025
Przeczytaj także:
Morawiecki ignoruje wezwanie Kaczyńskiego i spotyka się z wyborcami na Podkarp…
Super Biznes SE Google News
Quiz. Kobiety polityki lat 90. Poznajesz je?
Pytanie 1 z 10
Na początku coś prostego. Jak się nazywa kobieta ze zdjęcia?
Jak zmieniała się Jolanta Kwaśniewska
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PIS