Polska otrzymała ostateczne zatwierdzenie KPO, co otwiera drogę do pozyskania łącznie 232 mld zł (54,71 mld euro) na inwestycje i reformy.

Po wielu modyfikacjach, najnowsza rewizja KPO koncentruje się na 57 inwestycjach i 54 reformach, w tym na Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności.

Zatwierdzenie planu jest kluczowe, by Polska mogła złożyć wnioski o płatność z KPO, co ma nastąpić pod koniec grudnia br.

Dostęp do tych funduszy ma znacząco ożywić gospodarkę, tworzyć miejsca pracy i poprawić jakość życia w Polsce.

Po długich oczekiwaniach i intensywnych negocjacjach, polski Krajowy Plan Odbudowy (KPO) doczekał się ostatecznego zatwierdzenia. Ministrowie finansów państw Unii Europejskiej wyrazili zgodę na wprowadzone zmiany, co oznacza zakończenie procesu rewizji. Decyzja ta otwiera Polsce drogę do ubiegania się o kolejne transze środków z unijnego funduszu odbudowy.

Kluczowe elementy zrewidowanego KPO

Zrewidowany plan, przyjęty przez rząd pod koniec września, obejmuje 57 inwestycji i 54 reformy. Dzięki temu Polska ma szansę pozyskać łącznie około 232 mld zł (54,71 mld euro). Kwota ta składa się z 107 mld zł (25,27 mld euro) w postaci dotacji oraz 124,8 mld zł (29,44 mld euro) w formie preferencyjnych pożyczek. To ogromny zastrzyk finansowy, który może znacząco wpłynąć na rozwój gospodarczy kraju.

Koniec przestoju w wypłatach

Warto podkreślić, że w trakcie procesu rewizji planów, państwa członkowskie nie mają możliwości składania wniosków o płatność. Zakończenie tego etapu było więc niezbędne, aby Polska mogła zdążyć z wysłaniem szóstego i siódmego wniosku o płatność z KPO. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ministerstwo Funduszy, planowane jest to na koniec grudnia br.

Historia zmian w polskim KPO

Polski Krajowy Plan Odbudowy był modyfikowany już kilkukrotnie. Pierwsza rewizja została zaakceptowana przez Komisję Europejską w listopadzie 2023 r., druga w lipcu 2024 r., a trzecia w czerwcu 2025 r. Ta ostatnia koncentrowała się przede wszystkim na utworzeniu Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności, a także na wzmocnieniu Państwowej Inspekcji Pracy w miejsce planowanego wcześniej oskładkowania umów zlecenia.

Ostatnia rewizja – co się zmieniło?

W listopadzie Komisja Europejska dała zielone światło dla kolejnej rewizji Krajowego Planu Odbudowy, którą Polska przedstawiła 26 września. Wówczas rząd wnioskował o zniesienie opłat za użytkowanie aut spalinowych oraz o zmniejszenie puli pożyczek o 21,5 mld zł. Te zmiany miały na celu dostosowanie planu do aktualnych potrzeb i wyzwań stojących przed polską gospodarką.

Implikacje i perspektywy

Zatwierdzenie rewizji KPO to niewątpliwie dobra wiadomość dla Polski. Odblokowuje to dostęp do znaczących środków finansowych, które mogą być wykorzystane na realizację kluczowych inwestycji i reform. Oczekuje się, że fundusze te przyczynią się do ożywienia gospodarczego, tworzenia nowych miejsc pracy oraz poprawy jakości życia obywateli. Teraz kluczowe będzie sprawne i efektywne wykorzystanie tych środków, aby maksymalnie wykorzystać potencjał Krajowego Planu Odbudowy.

