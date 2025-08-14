Błaszczak chwali Tuska... ale tak, że zabolało. "Przygnieciony aferą KPO zmienił postawę"

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2025-08-14 10:14

Mariusz Błaszczak niespodziewanie pochwalił Donalda Tuska, ale zrobił to w sposób, który trudno uznać za bezinteresowny komplement. Szef klubu PiS w TOK FM mówił o zmianie postawy premiera, jednocześnie sugerując, że stoi za nią afera z KPO i gwałtowny spadek poparcia.

Mariusz Błaszczak nie będzie szefem MON. Nowy rząd ma być skonstruowany trochę inaczej

i

Autor: Twitter: Ministerstwo Obrony Narodowej/ Materiały prasowe
  • Mariusz Błaszczak w TOK FM „pochwalił” Donalda Tuska, ale zrobił to w sposób podszyty ironią.
  • Powiązał zmianę postawy premiera z aferą KPO i dramatycznym spadkiem poparcia.
  • Podkreślił, że liderem prawicy pozostaje Jarosław Kaczyński, a prezydent nie powinien kierować partią.
  • Wytknął Tuskowi i Sikorskiemu brak relacji z Donaldem Trumpem, co – jego zdaniem – szkodzi Polsce.

Spotkanie prezydenta z premierem

Dziś spotkanie Karola Nawrockiego i Donalda Tuska. Będzie iskrzyć?

Polityk PiS był pytany w TOK FM o zaplanowane spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z szefem rządu. W odpowiedzi stwierdził:

– Cieszę się ze zmiany postawy premiera Tuska. Być może przygnieciony aferą związaną z KPO i tym, że traci poparcie dramatycznie […] zmienił swoją postawę.

Błaszczak nie pozostawił wątpliwości, że jego zdaniem to właśnie polityczne kłopoty Tuska mogły wpłynąć na to, że premier zdecydował się na rozmowę z głową państwa.

„Liderem prawicy jest Kaczyński”

Były szef MON podkreślił w rozmowie, że liderem prawicy pozostaje Jarosław Kaczyński.

– Prezydent Rzeczypospolitej nie może być liderem partii politycznej co do zasady – zaznaczył.

Odwołał się też do przeszłości: – Również w naszej dotychczasowej historii III Rzeczypospolitej tak się nie zdarzało […] wspomniałem już prezydenta Kwaśniewskiego i jego szorstką przyjaźń z Leszkiem Millerem.

– Ja nie zapowiadam [że jest taka możliwość w relacjach Nawrocki–Kaczyński], ja tylko mówię o historii – dodał.

Brak kontaktów z Trumpem jako problem

Błaszczak ostro ocenił też sytuację w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi.

– W przypadku relacji ze Stanami Zjednoczonymi problem naszego kraju polega na tym, że Donald Tusk tych relacji nie ma z Donaldem Trumpem i Radosław Sikorski też tych relacji nie ma – powiedział.

Jego zdaniem to tłumaczy reakcję szefa rządu w ostatnich dniach.

– Był bardzo speszony, taka mina niewyraźna, sądzę, że to wynikało z afery ws. KPO i spadającego na łeb, na szyję poparcia dla Donalda Tuska.

Polityk PiS przypomniał, że od lat to prezydent RP jest w bezpośrednim kontakcie z prezydentem USA, a brak jakichkolwiek relacji premiera z amerykańskim przywódcą może szkodzić Polsce.

– Proszę zauważyć, że to szkodzi Polsce, kiedy szef polskiego rządu nie ma relacji z prezydentem Stanów Zjednoczonych – podsumował.

Poniżej galeria zdjęć: Mariusz Błaszczak obroniony! Opozycja przegrała głosowanie nad wotum nieufności wobec ministra MON

Polityka SE Google News
Mariusz Błaszczak obroniony! Opozycja przegrała głosowanie nad wotum nieufności wobec ministra MON
9 zdjęć
Wieczorny Express [12.08.2025]
Sonda
Czy Mariusz Błaszczak rzeczywiście pochwalił Donalda Tuska?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki