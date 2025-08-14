Dziś spotkanie Karola Nawrockiego i Donalda Tuska. Będzie iskrzyć?

Rzecznik prezydenta, Rafał Leśkiewicz, poinformował w środę o planowanym spotkaniu, które ma się odbyć w czwartek, 14 sierpnia, o godzinie 12:00 w Pałacu Prezydenckim.

- Na prośbę Donalda Tuska jutro o godzinie 12.00 Prezydent RP Karol Nawrocki spotka się z Premierem w Pałacu Prezydenckim - napisał Leśkiewicz w komunikacie.

Premier, podczas środowej konferencji prasowej, odniósł się do rozmowy liderów europejskich z prezydentem USA Donaldem Trumpem, w której uczestniczył prezydent Nawrocki. Podkreślił, że rząd przyjął we wtorek stanowisko w sprawie rozmów amerykańsko-rosyjskich i zostało ono przekazane Prezydentowi Nawrockiemu w kontekście jego kontaktów z administracją amerykańską.

Tusk zaznaczył wagę współpracy między prezydentem a premierem w kluczowych obszarach: "Niezależnie od tego co Nawrocki o nim myśli, to „w sprawach bezpieczeństwa, polityki zagranicznej, wojny i pokoju” muszą ze sobą współpracować." Premier podkreślił, że zgodnie z konstytucją, rząd odpowiada za prowadzenie polityki zagranicznej, a prezydent, reprezentując Polskę na arenie międzynarodowej, powinien prezentować stanowisko wypracowane przez rząd.

O czym będą rozmawiać?

Donald Tusk wyraził zamiar poruszenia podczas spotkania kwestii jedności i unikania wpływu zewnętrznego.

- Niewykluczone, że jutro będę o tym rozmawiał także z prezydentem Nawrockim, żebyśmy nie dali się nigdy rozgrywać przez nikogo, ani przez naszych wrogów, ani przez naszych przyjaciół - stwierdził premier.

W środę, 13 sierpnia, odbyły się liczne spotkania i telekonferencje liderów europejskich w związku z planowanym na piątek spotkaniem prezydenta Trumpa z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Premier Tusk wziął udział w spotkaniu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim oraz w spotkaniu trzydziestu liderów europejskich. Prezydent Nawrocki reprezentował Polskę w telekonferencji liderów europejskich z Donaldem Trumpem i Wołodymyrem Zełenskim.

W naszej galerii zobaczysz, jak sąsiedzi powitali Karola Nawrockiego w Gdańsku:

Sonda Jak, twoim zdaniem, będzie wyglądać współpraca Karola Nawrockiego z rządem? Dobrze Średnio Źle Nie wiem