Dziś spotkanie Karola Nawrockiego i Donalda Tuska. Będzie iskrzyć?

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2025-08-14 7:49

W czwartek w Pałacu Prezydenckim zaplanowano spotkanie prezydenta RP Karola Nawrockiego z premierem Donaldem Tuskiem. Spotkanie, które odbędzie się na prośbę szefa rządu, ma na celu omówienie kwestii bezpieczeństwa i polityki zagranicznej.

Donald Tusk, Karol Nawrocki

i

Autor: Marek Kudelski/Super Express, AP Photo/Czarek Sokolowski

Rzecznik prezydenta, Rafał Leśkiewicz, poinformował w środę o planowanym spotkaniu, które ma się odbyć w czwartek, 14 sierpnia, o godzinie 12:00 w Pałacu Prezydenckim.

- Na prośbę Donalda Tuska jutro o godzinie 12.00 Prezydent RP Karol Nawrocki spotka się z Premierem w Pałacu Prezydenckim - napisał Leśkiewicz w komunikacie.

Premier, podczas środowej konferencji prasowej, odniósł się do rozmowy liderów europejskich z prezydentem USA Donaldem Trumpem, w której uczestniczył prezydent Nawrocki. Podkreślił, że rząd przyjął we wtorek stanowisko w sprawie rozmów amerykańsko-rosyjskich i zostało ono przekazane Prezydentowi Nawrockiemu w kontekście jego kontaktów z administracją amerykańską.

Trump rozmawiał z Nawrockim przed spotkaniem z Putinem. Podano szczegóły!

Tusk zaznaczył wagę współpracy między prezydentem a premierem w kluczowych obszarach: "Niezależnie od tego co Nawrocki o nim myśli, to „w sprawach bezpieczeństwa, polityki zagranicznej, wojny i pokoju” muszą ze sobą współpracować." Premier podkreślił, że zgodnie z konstytucją, rząd odpowiada za prowadzenie polityki zagranicznej, a prezydent, reprezentując Polskę na arenie międzynarodowej, powinien prezentować stanowisko wypracowane przez rząd.

O czym będą rozmawiać?

Donald Tusk wyraził zamiar poruszenia podczas spotkania kwestii jedności i unikania wpływu zewnętrznego.

- Niewykluczone, że jutro będę o tym rozmawiał także z prezydentem Nawrockim, żebyśmy nie dali się nigdy rozgrywać przez nikogo, ani przez naszych wrogów, ani przez naszych przyjaciół - stwierdził premier.

W środę, 13 sierpnia, odbyły się liczne spotkania i telekonferencje liderów europejskich w związku z planowanym na piątek spotkaniem prezydenta Trumpa z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Premier Tusk wziął udział w spotkaniu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim oraz w spotkaniu trzydziestu liderów europejskich. Prezydent Nawrocki reprezentował Polskę w telekonferencji liderów europejskich z Donaldem Trumpem i Wołodymyrem Zełenskim.

W naszej galerii zobaczysz, jak sąsiedzi powitali Karola Nawrockiego w Gdańsku:

Prezydent Nawrocki zajrzał na stare śmieci
41 zdjęć
Sonda
Jak, twoim zdaniem, będzie wyglądać współpraca Karola Nawrockiego z rządem?
AFERA Z KPO! Kto za to odpowie? Prof. Modzelewski: NIKT! | Super Ring
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KAROL NAWROCKI
DONALD TUSK