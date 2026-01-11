Duński syndrom: Jak małe państwa tracą wiarygodność w oczach USA

Wydarzenia ostatnich dni, zwłaszcza kryzys wokół Grenlandii, winny skłaniać nas do refleksji. Aby wyciągnąć z tego, co się dzieje, prawidłowe wnioski, wpiszmy najpierw te wydarzenia w szerszy kontekst. Napięcie wokół tej wyspy nie jest bowiem wyłącznie wynikiem dezynwoltury Donalda Trumpa albo poszukiwania przezeń triumfu, który mógłby „przykryć” umiarkowane sukcesy w polityce wewnętrznej i ekonomicznej. Tych motywów nie należy oczywiście lekceważyć czy odrzucać, ale wydaje się, że mamy do czynienia z poważniejszym zjawiskiem, jakim jest kryzys wiarygodności sojuszniczej Danii w oczach części amerykańskiego establishmentu.

Grenlandia jako symptom głębszego problemu

Bilateralne porozumienie o współpracy wojskowej Danii i USA

W 2023 roku, jeszcze za administracji Bidena, Dania i Stany Zjednoczone uzgodniły nowy tekst bilateralnego porozumienia o współpracy wojskowej. Było ono wówczas uznawane za znaczącą zmianę w polityce sojuszniczej Kopenhagi, bo w porozumieniu tym dopuszczono stacjonowanie amerykańskich sił zbrojnych na terenie Królestwa Danii. Wcześniej nie było to możliwe, bo Dania – będąc jednym z założycieli NATO – nie zgadzała się, odmiennie niż choćby sąsiednie Niemcy czy Belgia, na amerykańskie bazy na swoim terenie.

To oznaczało, choć w Polsce nie poświęcano tym kwestiom większej uwagi, kontentując się mówieniem o zmitologizowanym „systemie NATO-wskim”, że w geografii sojuszniczej Paktu Północnoatlantyckiego Dania w relacji do Stanów Zjednoczonych zajmowała inną pozycję niż pozostali członkowie, tym bardziej ci, którzy zabiegali o to, aby na ich terenie stacjonowały amerykańskie wojska. Sojusznikami, na których Amerykanie tradycyjnie najbardziej polegali, byli Brytyjczycy, Niemcy czy Włosi, w drugiej grupie znajdowali się Duńczycy; Francuzi to trzecia, odmienna kategoria, ale ci swój specjalny status nadrabiali wymiernym potencjałem wojskowym.

Nowe porozumienie wymieniało trzy lokalizacje – bazy lotnicze Karup, Skrydstrup i Aalborg, gdzie w przyszłości mogłyby na mocy tej umowy stacjonować siły amerykańskie. Ale tylko – jak można wnosić z tekstu – lotnictwo i służby pomocnicze, bo ani siły lądowe, ani marynarka wojenna, tym bardziej siły strategiczne (w traktacie wprost zaznacza się, że nie obejmuje on możliwości składowania przez Amerykanów broni jądrowej na terenie Danii) nie są wymienione. Z umowy wyłączono też – co należy uznać za świadomą i brzemienną w skutkach decyzję rządu Danii – Grenlandię i Wyspy Owcze znajdujące się w strategicznie istotnym przesmyku GIUIK.

Trzeba w związku z porozumieniem Kopenhagi i Waszyngtonu zauważyć, że jego zakres, ale przede wszystkim skala współpracy, były znacznie mniejsze niż „bliźniacza” umowa między Stanami Zjednoczonymi a Finlandią, która przewidywała wykorzystywanie przez amerykańskie siły zbrojne nawet 15 baz na terenie tego ostatniego kraju. W przypadku analogicznego porozumienia szwedzko – amerykańskiego siły zbrojne Stanów Zjednoczonych mają możliwość wykorzystania nawet 17 baz.

Porozumienie zostało ratyfikowane przez duński parlament, ale dopiero latem ubiegłego roku, co zresztą zostało poprzedzone burzliwą dyskusją i zapewnieniami ministra obrony, iż w przypadku jakiejkolwiek wrogiej akcji Waszyngtonu wobec Grenlandii, może ono zostać natychmiast wypowiedziane. Rozumiejąc, a nawet podzielając obawy Kopenhagi, trudno jednak oprzeć się myśli, iż w oczach amerykańskiego establishmentu strategicznego postawa Danii mogła wydawać się dwuznaczna, gotowość do kooperacji ograniczona (przynajmniej w porównaniu z nowymi członkami NATO Szwecją i Finlandią), a prawdopodobieństwo problemów w przyszłości duże.

Porównanie potencjałów wojskowych Danii i Finlandii

Tym bardziej, że jeśli mówimy o kwestiach strategicznych i wojskowych, to warto odwołać się do realnych zdolności Danii i trzeźwo je ocenić, porównując np. z polityką innego skandynawskiego kraju, jakim jest Finlandia. Porównanie w tym wypadku jest zasadne, bo obydwa państwa mają podobny potencjał demograficzny (Dania 6 mln osób, Finlandia 5,5 mln), oba mają powszechną i obowiązkową służbę wojskową (w Danii obejmuje ona nawet kobiety) i z ekonomicznego punktu widzenia – oba te państwa mają podobne PKB (choć Dania o 1/3 wyższe).

Różnice kulturowe nie są w tym wypadku znaczące, a na korzyść Danii mogłoby przemawiać i to, że jest to państwo od początku uczestniczące w pracach NATO, co oznacza głęboką integrację ze strukturami i polityką bezpieczeństwa Sojuszu.

Jak zatem wyglądają potencjały wojskowe obydwu państw? Dania, według informacji za 2024 rok podanych przez think tank strategiczny IISS, ma 15,4 tys. żołnierzy w służbie czynnej (lotnictwo 3 tys., marynarka wojenna 2,25 tys. i siły lądowe 8 tys., połączone – joint – 2,15 tys.). W przypadku Finlandii ten potencjał jest zbliżony, choć nieco większy. Ma ona 23 850 żołnierzy w służbie czynnej, z czego 17,4 tys. w siłach lądowych, 3 250 w marynarce wojennej, 3 300 w lotnictwie i 2 900 w żandarmerii.

Poważne różnice zaczynają się jednak, kiedy zwrócimy uwagę na liczebność przeszkolonej i aktywnej rezerwy (a przypomnę, że oba państwa mają obowiązkowe szkolenie powszechne). Finowie mają 233 tys. rezerwistów, których są w stanie w ciągu nie dłuższym niż 30 dni powołać pod broń, a Duńczycy dysponują w tym zakresie jedynie potencjałem 44,2 tys. rezerwistów.

To zapewne potencjał podobny do polskiego (w zakresie aktywnej rezerwy), ale nie zmienia to faktu, iż Dania, o której często pisze się w kategoriach państwa poważnie podchodzącego do kwestii bezpieczeństwa – jeśli zaczniemy badać realne zdolności, a nie oficjalną retorykę – jest jednak przykładem państwa realizującego, jak wielu europejskich sojuszników Stanów Zjednoczonych, politykę „pasażera na gapę”.

Jeśli porównujemy postawę sojuszniczą Danii i Finlandii, to warto jeszcze zwrócić uwagę na podpisane przy okazji ostatniego szczytu NATO, a ostatecznie sfinalizowane w październiku 2025 roku, porozumienie między Helsinkami a Waszyngtonem. Przewiduje ono budowę przez Finów dla USA 11 lodołamaczy o łącznej wartości 6,1 mld dolarów, a możliwość relatywnie szybkiej rozbudowy swych zdolności w tym zakresie ma duże znaczenie dla Amerykanów.

Wynika to zarówno z faktu znaczącej przewagi Rosjan, którzy dysponują ponad 40 lodołamaczami różnych typów, jak i coraz większym znaczeniem obszarów arktycznych dla polityki obronności i bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. Finowie w relacji z Waszyngtonem wykorzystali swój atut, bo jako jedyne w Europie państwo, posiadają zdolności w tym segmencie przemysłu stoczniowego.

