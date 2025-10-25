Szłapka odpowiada na zarzuty, że Nowoczesnej już nie ma. I uderza w Kaczyńskiego

Adam Szłapka podkreślił, że Polska spełniła marzenie o dołączeniu do Zachodu i dziś sama wyznacza europejskie standardy.

Zaznaczył, że Nowoczesna wciąż istnieje i jest integralną częścią Koalicji Obywatelskiej.

W ostrych słowach odpowiedział Kaczyńskiemu: „Droga przez Terespol wolna — my zostajemy w Europie”.

Podczas konwencji po liderze PO, premierze Donaldzie Tusku, przemówiła liderka Inicjatywy Polskiej, Barbara Nowacka. Po niej, jako trzeci zabrał głos rzecznik rządu i lider Nowoczesnej, Adam Szłapka.

- Bardzo się cieszę, że mogę być tutaj — w Koalicji Obywatelskiej. Co mnie tu przyprowadziło? Co nas, Nowoczesnych, tu przyprowadziło? Oprócz tego, że czujemy się tu dobrze, bo to miejsce dla każdego, kto myśli dobrze o Polsce i chce dla niej jak najlepiej — przyprowadziły nas marzenia. Same pozytywne uczucia. Marzenie o lepszej Polsce – mówił Szłapka.

Rzecznik rządu wspomniał, że gdy był kilkuletnim chłopakiem w latach 90. to marzeniem było dołączenie do świata Zachodu. - To marzenie wypowiadaliśmy głośno. Polska się wtedy zmieniała.

W 1997 roku, jako dwunastolatek, po raz pierwszy wyjechałem do Francji. Droga była daleka, ale zobaczyłem tam kraj, który był dla mnie wzorem. I wtedy pojawiło się we mnie marzenie — niewypowiedziane, bo wydawało się tak odległe, że aż głupio było mówić je na głos: żeby Polska była taka jak kraje zachodniej Europy – kontynuował Adam Szłapka.

Polityk wspomniał też, że gdy Polska weszła do Unii Europejskiej panowała radość. - Świętowaliśmy na ulicach, byliśmy dumni. Dołączyliśmy do świata Zachodu. I mieliśmy rację.

Dziś, gdy Jarosław Kaczyński to kwestionuje (Lider PiS twierdzi, że Niemcy i Francja zagrażają egzystencji Polski), mówię mu: panie Kaczyński, jeśli chce pan wyjść — droga przez Terespol jest najprostsza. Ale proszę nas w to nie mieszać. W 2004 roku zrealizowaliśmy ważne marzenie – dodał Adam Szłapka.

"Zachód nam zazdrości"

- Rozejrzyjcie się: Polska, Warszawa, Poznań, nasze miasta i wsie — zrealizowaliśmy to niewypowiedziane marzenie. Jesteśmy tacy jak państwa Europy Zachodniej. W ciągu jednego pokolenia zbudowaliśmy stabilną gospodarkę, demokrację, silne instytucje. Dziś Unia Europejska coraz częściej mówi naszym językiem. Wiedzą, że jesteśmy coraz silniejsi. Nasza gospodarka naprawdę się rozwija — pisze o tym nie tylko polska prasa, ale też brytyjska. Trochę z podziwem, ale przede wszystkim z zazdrością – uważa lider Nowoczesnej.

- Dziś też musimy sobie powiedzieć: tak, marzymy. Marzymy o lepszej Polsce. Premier mówił o złotej dekadzie — tak, to wszystko jest w zasięgu naszej ręki. Możemy głośno mówić o naszych marzeniach. To nie muszą być marzenia niewypowiedziane. Możemy mieć najnowocześniejszą gospodarkę w Europie. Możemy być najlepszym miejscem do życia — z najlepszą infrastrukturą, najnowocześniejszą technologią, najbezpieczniejszym krajem w Europie. Z usługami publicznymi, których będą nam zazdrościć Niemcy, Francuzi, Brytyjczycy – twierdzi Szłapka.

- Po to właśnie przyszedłem do Koalicji Obywatelskiej. Po to zaangażowałem się w działalność publiczną. Na koniec chcę serdecznie podziękować Nowoczesnej. Wszystkim z Nowoczesnej. Mam nadzieję, że jesteście tu. I chcę powiedzieć wszystkim, którzy w ostatnich dniach mówili mi: „Nowoczesnej już nie ma”. Nie — Nowoczesna jest. Jest tutaj, w Koalicji Obywatelskiej. Bo to jest miejsce, gdzie będziemy realizować nasze marzenia o lepszej, nowoczesnej Polsce – podkreślił Adam Szłapka.

Express Biedrzyckiej Renata Mieńkowska-Norkiene 2025_10_23