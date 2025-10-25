Sąd uderza w prokuraturę! Prezydent Nowego Sącza wraca do ratusza po zatrzymaniu przez CBA!

Sąd oddalił wnioski prokuratury o areszt wobec prezydenta Nowego Sącza, jego zastępcy i czterech urzędników, co oznacza ich natychmiastowe zwolnienie.

Sąd oddalił wnioski prokuratury wobec władz Nowego Sącza

W sobotę Urząd Miasta Nowego Sącza poinformował, że sąd nie uwzględnił wniosków prokuratury o zastosowanie środków zapobiegawczych wobec prezydenta Ludomira Handzla, wiceprezydenta Artura Bochenka oraz czterech urzędników. Decyzja oznacza, że wszyscy zatrzymani przez CBA zostali zwolnieni.

W komunikacie zamieszczonym na oficjalnym profilu miasta czytamy:

„Informujemy, że co do zatrzymanych przez CBA pracowników instytucji miejskich, jak i prezydenta Ludomira Handzla oraz wiceprezydenta Artura Bochenka, niezawisły Sąd po analizie akt sprawy oddalił wnioski prokuratury i nakazał natychmiastowe zwolnienie wszystkich tych osób. Wracamy do pracy, a więcej informacji przekażemy niebawem na konferencji prasowej”.

Zatrzymania przez CBA i zarzuty prokuratury europejskiej

Do zatrzymań doszło w czwartek rano, gdy funkcjonariusze CBA pojawili się w domach prezydenta i jego zastępcy. Obaj zostali przewiezieni do delegatury Prokuratury Europejskiej (EPPO) w Katowicach, gdzie przedstawiono im zarzuty. Wcześniej zatrzymano również czterech urzędników miejskich.

Śledztwo dotyczy podejrzenia nieprawidłowości przy przetargu publicznym na organizację kursów i warsztatów w ramach projektu „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w Nowym Sączu”, współfinansowanego z funduszy unijnych. Wartość projektu wynosi ponad 600 tys. euro.

Prezydent Handzel komentuje decyzję sądu

Decyzję sądu potwierdził sam Ludomir Handzel, który w osobnym wpisie w mediach społecznościowych podkreślił, że sprawiedliwość zwyciężyła i że wraca do wykonywania obowiązków prezydenta.

W piątek wieczorem Tine Hollevoet, rzeczniczka Prokuratury Europejskiej, przekazała PAP, że zarzuty usłyszało łącznie sześć osób. Sprawa pozostaje w toku, jednak decyzja sądu pozwoliła samorządowcom wrócić do pracy do czasu zakończenia postępowania.

Ludomir Handzel, który w 2024 roku został ponownie wybrany na prezydenta Nowego Sącza, zapowiedział kontynuację rozpoczętych projektów i pełną współpracę z instytucjami kontrolnymi.

