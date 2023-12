Poseł Konfederacji słono zapłaci za sejmową awanturę. Braunem zajmie się też prokurator

Tusk do Morawieckiego podczas expose: mnie w UE nikt nie ogra. Były dyplomata: to było piękne!

Braun wykluczony z obrad

Po incydencie z gaśnicą, Braun pojawił się na mównicy sejmowej. Po tym wydarzeniu marszałek Sejmu wykluczył go z obrad. – Podjąłem decyzję, że w trybie artykułu 22b Regulaminu Sejmu pan poseł Braun zostaje uznany za osobę, która w rażący sposób naruszyła spokój lub porządek na terenie pozostającym w zarządzie Kancelarii Sejmu. To oznacza, że pewnie jeszcze dziś zbierze się Prezydium Sejmu, aby zdecydować o karze finansowej dla pana posła Brauna – przekazał dziennikarzom Hołownia.

Marszałek Sejmu wyraził swoje najgłębsze ubolewanie z powodu tego, co się stało. – To nie powinno mieć miejsca. Chcę też jasno powiedzieć, że na podstawie danych monitoringu, precyzyjnej klasyfikacji czynu pana Brauna, zostanie przeciwko niemu skierowany wniosek do prokuratury, najpewniej z paragrafu mówiącego o zakłóceniu obrządku religijnego – poinformował Hołownia.

Bez tolerancji dla antysemityzmu

Podkreślił, że to nie powinno nigdy miejsca i jest policzkiem dla polskiego Sejmu, że coś takiego przez nieodpowiedzialne, głupie, niemądre zachowanie jednego z posłów, reprezentantów narodu, stało się dzisiaj w tym budynku. Zaznaczył, że "nie będzie żadnej tolerancji dla rasizmu, ksenofobii, antysemityzmu i jakichkolwiek innych dewiacji dopóki ja jestem marszałkiem Sejmu".

