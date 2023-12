Tusk zaczął expose od odczytania "Manifestu Szarego Człowieka". Politycy PiS oburzeni

– „Protestuję przeciwko ograniczaniu przez władze wolności obywatelskich. Protestuję przeciwko łamaniu przez rządzących zasad demokracji (...) Protestuję przeciwko marginalizowaniu roli Polski na arenie międzynarodowej i ośmieszaniu naszego kraju. (…)” – To jeden z fragmentów manifestu, zacytowany przez Tuska w expose. Manifest napisał Piotr Szczęsny, chemik i szkoleniowiec, który w 2017 r. podpalił się pod Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie. W wyniku obrażeń zmarł w szpitalu.

Polityków PiS oburzyło wykorzystanie listu samobójcy. – (…) To najpodlejsze co można zrobić, pan nie ma skrupułów; gdyby pan miał odrobinę uczciwości w sobie, to zacytowałby pan list, jaki napisał do pana człowiek, który podpalił się przed KPRM w 2011 r. – powiedział szef klubu PiS Mariusz Błaszczak (54 l.) podczas dyskusji po expose. Mężczyzna, który podpalił się w 2011 r., przeżył. Protestował przeciwko nadużyciom w stołecznej skarbówce.

Fragmenty manifestu Piotra Szczęsnego (+54):

„Protestuję przeciwko ograniczaniu przez władze wolności obywatelskich. Protestuję przeciwko łamaniu przez rządzących zasad demokracji (...) Protestuję przeciwko marginalizowaniu roli Polski na arenie międzynarodowej i ośmieszaniu naszego kraju. (...) Protestuję przeciwko dzieleniu społeczeństwa, umacnianiu i pogłębianiu tych podziałów. W szczególności protestuję przeciwko budowaniu "religii smoleńskiej" i na tym tle dzieleniu ludzi.”

„Tych, którzy nie popierają PiS-u - bo polityka jest im obojętna albo mają inne preferencje - wzywam do działania. Nie wystarczy czekać na to, co czas przyniesie. (…) Trzeba działać, a form i możliwości jest naprawdę dużo. Proszę was jednak, pamiętajcie! Wyborcy PiS to także nasze matki, bracia, sąsiedzi, przyjaciele i koledzy. Nie chodzi o to, żeby toczyć z nimi wojnę - być może tego właśnie chciałby PiS - ani nawrócić ich (…).”

