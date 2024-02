Hołownia, Morawiecki czy Trzaskowski?! Kto będzie nowym prezydentem Polski?

-Premier Morawiecki ma poparcie elektoratu PIS-u, to się przekłada, nie wiem czy 1:1, tym bardziej, że ten elektorat z dnia na dzień topnieje, bo PIS jest w wielkim kryzysie i w taki sposób będzie wchodziło w wybory samorządowe, a potem europejskie, zobaczymy ile tego poparcia zostanie. W moim środowisku faworytem jest oczywiście Rafał Trzaskowski, z racji wysokich notowań oczywiście. Raz już mu skradziono prezydenturę, ponieważ kiedy startował wybory były nierówne, niesprawiedliwe, faworyzowany był Andrzej Duda przez potężne pieniądze i media publiczne i nie możemy poważnie mówić o tamtym wyniku wyborczym. Trzaskowski uzyskał wtedy ponad 10 mln głosów, to jest potężny mandat społeczny, by obiegać się o o to stanowisko. - mówi nam w Sejmie poseł PO Mariusz Witczak.

Swojego kolegę z partii popiera również wiceminister aktywów państwowych - Robert Kropiwnicki

-Myślę, że kolejnym prezydentem Polski będzie Rafał Trzaskowski. Będzie prezydentem Warszawy po najbliższych wyborach samorządowych, a później będzie prezydentem Polski.

Zdaniem ministry ds. równości Katarzyny Kotuli – nadszedł najwyższy czas, aby głową państwa została kobieta:

-Mam nadzieję, że to będzie jakaś kobieta, najchętniej kobieta z Lewicy, musimy iść w kierunku by wzmacniać głos kobiet na najwyższych szczeblach. Na tym szczeblu głosu kobiet jeszcze nie było. Wierze, ze lewica wystawi swoją kandydatkę, tak jak dziś wystawia kandydatkę na prezydentkę Warszawy wicemarszałkinie senatu Magdalenę Biejat. Potrzebujemy nieść te sprawy, które nas niosły w kampanii wyborczej – przypominam jak wiele jeszcze postulatów kobiecych nie zostało spełnionych i trzeba ułożyć plan na to by z tego zobowiązania wobec kobiet się wywiązać.

Popiera ją – posłanka Anita Kucharska -Dziedzic:

-Na to, żeby kobieta została prezydentką Polski czas przyszedł już dawno. Ja nie wiem, czemu tak się nie stało, że kobieta nie jest prezydentką Polski. Ten czas nadejdzie szybciej niż nam się wszystkim wydaje.

Na prawicy z kolei – trwają gorące dyskusję:

-Uważam, że najlepszym prezydentem Polski, będzie ten, którego wyłonimy jako zjednoczona prawica. Wyzwania, które czekają Polskę w następnych latach w zakresie dbania o bezpieczeństwu militarne, energetyczne, związane z zakresem dbania o bezpieczeństwo europejskie i nieudolnością aktualnego rządu powodują, że ten rząd który już tak łamie prawo na każdym kroku, miał jakiś hamulec w Pałacu Prezydenckim. Czeka nas w Zjednoczonej Prawicy bardzo poważna dyskusja kto powinien zostać kandydatem. - mówi nam Sebastian Kaleta z Suwerennej Polski.

Konkretne nazwisko wskazuje za to poseł PIS – Waldemar Buda:

-Najnowszy sondaż pokazuje pana premiera Mateusza Morawieckiego jako drugiego co do wyniku i nie wejście do drugiej tury Rafała Trzaskowskiego, to jest jasny sygnał, że kandydat Zjednoczonej Prawicy będzie liczył się w tym wyścigu.

Tę opinię, kontruje poseł PO – Michał Szczerba:

-Prezydentem powinien być Rafał Trzaskowski. Jest najlepszym kandydatem, ma największe doświadczenie, był prezydentem warszawy, posłem, europosłem, to doświadczenie będzie mu służyć, gdyby został głową państwa.