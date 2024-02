i Autor: ART SERVICE, Piotr Grzybowski/SUPER EXPRESS Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki

Morawiecki, Kaczyński czy ktoś inny?

Kto powinien kandydować na prezydenta z PiS? Najnowszy sondaż

Do końca prezydentury Andrzeja Dudy zostało jeszcze sporo czasu. Jedno jest pewne: to już jego ostatnia kadencja. Kto go zastąpi? Choć na razie nie ogłoszono oficjalnych kandydatów, powoli rozpoczynają się rozważania w tym temacie. Kto powinien kandydować z PiS-u? Polacy zadecydowali w sondażu.