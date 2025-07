Posłowie mają w tym roku 34 dni wakacji. "A zwykły człowiek nie może dostać dwóch tygodni urlopu!"

Polacy komentuję długie wakacje posłów

Posłowie nie przemęczają się. Sejm zbiera się średnio raz lub dwa razy w miesiącu i obraduje przez trzy dni. Politycy najlepiej mają jednak w wakacje. Sprawdziliśmy, że w sierpniu zaplanowano tylko jedno posiedzenie (5 sierpnia), a dzień później posłowie i senatorowie będą uczestniczyli w Zgromadzeniu Narodowym, na którym zaprzysiężony zostanie prezydent Karol Nawrocki (42 l.). Z kolei następne posiedzenie Sejmu odbędzie się dopiero w terminie 10-12 września, czyli po 34 dniach wakacyjnej laby. - To stanowczo za długo! Posłowie powinni mieć 26 dni urlopu według kodeksu pracy, tyle co każdy Polak – oburza się Katarzyna Łagoda (52 l.) z Białegostoku.

- Myślę, że to skandaliczne! Każdy pracujący ma 24-26 dni urlopu, wg prawa. Posłowie ustanawiają nam prawo, ale nie są ponad nim. Są takimi samymi pracownikami jak każdy i powinni mieć tyle samo urlopu. Wielu z nas może sobie tylko pomarzyć, żeby dostać dwa tygodnie urlopu latem w jednym kawałku. A już na pewno nie wtedy, kiedy w firmie jest coś pilnego do zrobienia. A chyba w Polsce jest ciągle dużo do zrobienia. Jako ktoś kto im płaci, i pośrednio zatrudniam, nie zgadzam się na tyle wolnego! - mówi Bogdan Suszczyński (38 l.) z Łap (woj. podlaskie).

Przywileje wybrańców narodu

Przypominamy, że posłowie w Polsce cieszą się licznymi przywilejami. Ich podstawowe wynagrodzenie wynosi około 12 000 zł brutto miesięcznie, a po uwzględnieniu diet poselskich (ok. 4 000 zł) oraz dodatków funkcyjnych dla niektórych może przekraczać 20 000 zł. Dodatkowo przysługuje im prawo do bezpłatnych przejazdów komunikacją publiczną, w tym PKP, samolotami krajowymi oraz transportem miejskim. Posłowie mają także zapewnione darmowe noclegi w Domu Poselskim w Warszawie lub ryczałt na wynajem mieszkania (ok. 3000 zł miesięcznie). Korzystają z immunitetu parlamentarnego, chroniącego przed odpowiedzialnością karną bez zgody Sejmu, oraz mają dostęp do biur poselskich finansowanych z budżetu państwa. Przywileje te budzą kontrowersje, szczególnie w kontekście dysproporcji zarobków w społeczeństwie.

