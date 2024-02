Donald Tusk na prezydenta Polski?! Dotarliśmy do tajnych planów premiera

- Donald Tusk przeżył już porażkę w wyborach prezydenckich w 2005 r. - przypomina politolog Rafał Chwedoruk, który podejrzewa, że otoczenie premiera na razie sonduje reakcje na pomysł Tuska. Informację o planach premiera uzyskaliśmy od polityków Platformy Obywatelskiej. Jest zaskakująca, ponieważ kandydatem PO do starcia o urząd prezydenta pozostaje Rafał Trzaskowski (52 l.).

Co sądzi o tym rządowy koalicjant Platformy? - Jeśli premier Tusk zdecyduje się kandydować, ma do tego prawo. Prezydentura może być dla Tuska zwieńczeniem jego kariery. Zobaczymy, jak będzie wyglądała rywalizacja z naszym kandydatem na prezydenta, Szymonem Hołownią (48 l.) – mówi poseł PSL Marek Sawicki (66 l.). - Zapowiedź startu Tuska w wyborach traktuję poważnie. Zwracałem nawet kolegom z Trzeciej Drogi uwagę na to, że polityka KO i premiera Tuska, chyba zmierza w takim właśnie kierunku – dodaje poseł ludowców.

Ekspert komentuje pomysł na start Tuska w wyborach prezydenckich 2025

Prof. Uniwersytetu Warszawskiego, Rafał Chwedoruk (55 l.) jest zaskoczony naszą informacją. Dlaczego? - W polskiej polityce dokonuje się przemiana pokoleniowa – mamy prezydenta Andrzeja Dudę (52 l.) oraz fenomen Rafała Trzaskowskiego (52 l.) i Szymona Hołowni, czyli rolę będzie odgrywać generacja polityków w wieku 40-55 lat. Jego kandydatura skomplikuje też sytuację w koalicji i wewnątrz PO. Jak wytłumaczyć, że faworyt wyborów, Rafał Trzaskowski nie wystartuje? - zastanawia się politolog. - Sądzę zatem, że informacja o kandydaturze premiera ma na celu przetestowanie reakcji opinii publicznej – dodaje prof. Chwedoruk.

I rzeczywiście, ankietowani pytani w sondażu przeprowadzonym dla rp.pl o to, kto byłby najlepszym kandydatem koalicji, gdyby wystawiła wspólnego kandydata, wskazują właśnie prezydenta Warszawy. Uważa tak 23,5 proc. badanych. Drugi jest Szymon Hołownia, który uzyskał wynik 20,4 proc. Obecnego premiera wskazało jedynie 6 proc. pytanych.

