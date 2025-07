Sikorski ostro odpowiedział biskupowi: "Niech zrzuci sukienkę"!

We wtorek 15 lipca Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało o przekazaniu oficjalnego protestu szefowi protokołu dyplomatycznego Stolicy Apostolskiej, Javierowi Domingo Fernándezowi Gonzálezowi. Protest dotyczy "oburzenia niedawnymi, niedopuszczalnymi wypowiedziami" biskupów Antoniego Długosza i Wiesława Meringa.

Podczas konferencji prasowej w Lublinie, minister Radosław Sikorski odniósł się do decyzji MSZ, tłumacząc ją powszechnym oburzeniem związanym z "wykorzystaniem Jasnej Góry do celów politycznych".

- My się nie wtrącamy do sakramentów, a my liczymy, że Kościół nie będzie się mieszał do rywalizacji partyjnej - stwierdził.

Minister wyraził również zdziwienie wypowiedziami biskupa Meringa.

- Nie wiem, od kogo ksiądz biskup Mering otrzymał sakrę biskupią, ale nie wiem, czy nie od (byłego papieża) Benedykta, który był Niemcem, ale na pewno nie jest rolą biskupów szczucie na siebie dwóch chrześcijańskich narodów - powiedział. - Bardzo proszę, by wolność słowa szła razem z odpowiedzialnością za słowo. Kościół był kiedyś instytucją uznawaną za autorytet nawet przez niewierzących, bo mówił głosem całego społeczeństwa, a nie jednej strony sporu. Jak ksiądz biskup chce działać w polityce, to niech zrzuci sukienkę i zapisze się do PiS-u. Póki jest biskupem, wymagamy, by szanował konkordat - dodał.

Kontekst wypowiedzi biskupów

Reakcja MSZ i komentarze ministra Sikorskiego są odpowiedzią na publiczne wystąpienia dwóch biskupów w ubiegłym tygodniu. Biskup Antoni Długosz 11 lipca, podczas Apelu Jasnogórskiego, publicznie wyraził poparcie dla Ruchu Obrony Pogranicza Roberta Bąkiewicza. Biskup Wiesław Mering 13 lipca, w swojej wypowiedzi odniósł się do narodowości osób sprawujących władzę w Polsce, stwierdzając: "rządzą nami ludzie, którzy określają się jako Niemcy" i cytując Wacława Potockiego: "bo świat jest światem, Niemiec nie będzie bratem Polaka". Wypowiedzi te wywołały szeroką dyskusję publiczną i reakcję ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

