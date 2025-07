Małgorzata Manowska straci immunitet?! Adam Bodnar wydał oświadczednie!

Prokuratura przedstawiła szereg zarzutów wobec Małgorzaty Manowskiej. Pierwszy zarzut dotyczy przekroczenia uprawnień w związku z głosowaniami Kolegium SN. Prokuratura zarzuca Manowskiej uznanie ważności głosowań Kolegium SN pomimo braku kworum w okresie od 7 października 2021 roku do 14 lipca 2022 roku. Manowska miała traktować nieoddanie głosów przez część członków Kolegium jako głos wstrzymujący się, co pozwoliło na uznanie kworum za zachowane. Kolejny zarzut dotyczy niedopełnienia obowiązków w związku z niezwołaniem posiedzenia pełnego składu Trybunału Stanu.

Prokuratura zarzuca Manowskiej niedopełnienie obowiązku zwołania posiedzenia pełnego składu TS w terminie 45 dni od daty złożenia wniosku o jego zwołanie przez członków Trybunału. Termin ten upłynął 6 maja 2024 roku. Ostatni zarzut dotyczy niedopełnienia obowiązków w związku z niewykonaniem postanowienia Sądu Okręgowego w Olsztynie. Prokuratura zarzuca Manowskiej zaniechanie opatrzenia uchwały Izby Dyscyplinarnej SN informacją o wstrzymaniu jej skuteczności i wykonalności na stronie internetowej Sądu Najwyższego. Postanowienie Sądu Okręgowego dotyczyło uchwały o zawieszeniu sędziego Pawła Juszczyszyna, a zaniechanie miało trwać od 12 października 2021 roku do 22 sierpnia 2024 roku.

Reakcja Ministerstwa Sprawiedliwości

Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar potwierdził złożenie wniosków o uchylenie immunitetu, o czym poinformował w oświadczeniu.

- Prokuratura zebrała dowody, które wskazują na dostateczne podejrzenie popełnienia przez Małgorzatę Manowską 3 przestępstw. Małgorzata Manowska korzysta jednocześnie z immunitetów Sądu Najwyższego i Trybunału Stanu. W celu postawienia zarzutów konieczne jest uzyskanie zgody obu instytucji - przekazał.

Adam Bodnar zaznaczył, że działania prokuratury są rezultatem zawiadomień złożonych przez pełnomocników sędziego Pawła Juszczyszyna, sędziów Sądu Najwyższego oraz członków Trybunału Stanu.

Procedura uchylenia immunitetu

Małgorzata Manowska, pełniąc funkcje sędziego Sądu Najwyższego i członka Trybunału Stanu, posiada dwa immunitety. Aby mogła zostać pociągnięta do odpowiedzialności karnej, konieczne jest uchylenie jej immunitetów przez obie te instytucje. O uchyleniu immunitetu członkowi Trybunału Stanu decyduje w drodze uchwały sam Trybunał. Do przyjęcia uchwały wymagana jest bezwzględna większość głosów w obecności co najmniej 2/3 członków, przy czym w głosowaniu nie może brać udziału członek Trybunału, którego wniosek dotyczy. Z kolei zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego wydaje Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN. W związku z tym Prokuratura Krajowa złożyła dwa odrębne wnioski o uchylenie immunitetu Małgorzacie Manowskiej – po jednym do każdej z wymienionych instytucji.

