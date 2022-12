Ewakuacja pacjentów – z Ukrainy do Rzeszowa. Z Rzeszowa do reszty Europy

Morawiecki na prezydenta

Od dawna w obozie Zjednoczonej Prawicy pojawiają się spekulacje, kto byłby najlepszym kandydatem PiS w wyborach prezydenckich w 2025 roku. Postanowiliśmy sprawdzić, co na ten temat sądzą wyborcy Zjednoczonej Prawicy. Z sondażu Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu” wynika, że większość z nich - aż 54 proc. uważa, że kandydatem na prezydenta powinien zostać obecny premier Mateusz Morawiecki. Tylko 16 proc. wyborców Zjednoczonej Prawicy widziałoby w tej roli byłą premier Beatę Szydło (59l.).

Na trzecim miejscu uplasował się lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro (52 l.). 9 proc. wyborców Zjednoczonej Prawicy chciałoby, aby to on był kandydatem na prezydenta. Jarosław Kaczyński (73 l.), choć jest liderem całego obozu, to jedynie w oczach 8 proc. byłby najlepszym kandydatem w wyborach prezydenckich. Za nim uplasowali się Joachim Brudziński (5 proc.) oraz Adam Bielan (2 proc.). 6 proc. badanych mówi, że kandydatem powinien być „ktoś inny”, a 2 proc. mówi, że nie wie, kto mógłby nim być.

Beata Szydło i wybory prezydenckie

Poseł PiS Janusz Śniadek mówi, że jeszcze za wcześnie na dywagacje o wyborach prezydenckich. Nie dziwi go jednak tak dobry wynik premiera. - To jeden z najaktywniejszych polityków z racji pełnienia swojej funkcji. Beata Szydło nie jest tak aktywnym politykiem na scenie krajowej – tłumaczy. - To badanie pokazuje też, jak bardzo nieskuteczne są ataki medialne opozycji i przeciwników premiera – dodaje. Politolog prof. Kazimierz Kik mówi, że wskazywanie Morawieckiego to racjonalny wybór zwolenników Zjednoczonej Prawicy. - To polityk sprawny, który sprawdził się już w polityce i umiarkowany, a w wyborach prezydenckich trzeba docierać do szerszego grona wyborców. Beata Szydło to polityk bardziej radykalny, więc z nią jako kandydatką PiS miałby trudniej – mówi ekspert.

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster w dniach 17-18.12.2022 roku metodą CAWI na próbie 1063 dorosłych Polaków.

