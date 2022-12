Beata Szydło kandydatką PiS na prezydenta w następnych wyborach? W partii widzą jej polityczny potencjał

PiS poważnie już myśli nie tylko o przyszłorocznych wyborach parlamentarnych, ale także o wyborach prezydenckich w 2025 roku. Andrzej Duda (50l.) nie będzie mógł już kandydować, więc pojawia się pytanie, kto miałby go zastąpić? W PiS jest wielu polityków, którzy najchętniej widzieliby w tej roli właśnie byłą premier, wciąż bardzo popularną i wśród wyborców prawicy i w samej partii. Widać to po jej wizytach w terenie, gdzie na jej zamknięte spotkania przychodzi wielu lokalnych działaczy PiS. Ryszard Czarnecki (59l.), europoseł PiS zastrzega, że wybory prezydenckie są zbyt odległe, by kreślić konkretne scenariusze, ale przyznaje, że Beata Szydło (59l.) jako kandydatka na prezydenta to bardzo dobry pomysł. - W wyborach europejskich miała fenomenalny wynik, zdobyła ponad pół miliona głosów, co pokazuje jej polityczny potencjał i ogromną popularność - podkreśla.

Kogo opozycja szykuje na wybory prezydenckie 2025: będzie starcie Szydło kontra Trzaskowski?

Co na to opozycja? Wiele wskazuje na to, że jej kandydatem w wyborach prezydenckich ponownie będzie Rafał Trzaskowski (50l.), który w poprzednich wyborach przegrał z Andrzejem Dudą o włos. Czy Platforma obawiałaby się starcia Trzaskowski-Szydło? - Nie, nie obawiamy się. Beata Szydło na zawsze już kojarzyć się będzie z tym, co w PiS najgorsze: butą, arogancją i byciem w polityce tylko dla własnego interesu. Nawet PiS pozbył się jej z funkcji premiera - komentuje Marcin Kierwiński (46l.), poseł Koalicji Obywatelskiej.

