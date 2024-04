Wstrząsające wyznanie Krzysztofa Brejzy! Mówi, gdzie był, gdy go podsłuchiwali

W piątkowe popołudnie 29 kwietnia Andrzej Duda poinformował, że zawetował ustawę dotyczącą liberalizacji dostępu do tzw. "pigułek dzień po". - Prezydent RP Andrzej Duda, na podstawie art. 122 ust. 5 Konstytucji RP, zdecydował o skierowaniu nowelizacji Prawa farmaceutycznego do Sejmu RP z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie ustawy (tzw. weto) - napisano na oficjalnej stronie jego kancelarii. Prezydent tłumaczył swą decyzję tym, że jest przeciwny temu, by osoby w tym wieku kupowały pigułkę bez wiedzy rodziców.

IBRiS zapytał w sondażu na zlecenie "Rzeczpospolitej", czy ankietowani zgadzają się ze stanowiskiem prezydenta. Jak czytamy w dzienniku, 32,9 proc. badanych zdecydowanie zgadza się z prezydentem, a 10,3 proc. raczej się zgadza, że osoby nieletnie bez zgody rodziców nie powinny kupować pigułek (łącznie to ocena 43,2 proc. badanych). Zdecydowanie przeciwnych temu tokowi myślenia głowy państwa jest 36,9 proc. respondentów, a 15,3 proc. raczej nie zgadza się ze tym stanowiskiem (w sumie to opinia 52,2 proc. ankietowanych) - podaje dziennik.

Z decyzją prezydenta zgadzają się częściej mieszkańcy wsi i małych miejscowości niż dużych miast, osoby po 70. roku życia oraz osoby wierzące i praktykujące. Sondaż pokazuje też, że najbardziej liberalne podejście mają rodzice jedynaków – 60 proc. z nich nie zgadza się z decyzją prezydenta. Z kolei wśród rodzin wielodzietnych (co najmniej troje dzieci) zaledwie 19 proc. ankietowanych jest tego zdania. Z kolei 59 proc. respondentów z wyjaśnieniami Dudy zdecydowanie się zgadza.

Decyzję głowy państwa najbardziej krytykują wyborcy Lewicy. Z prezydentem zgadzają się z kolei częściej ci, którzy mają prawicowe poglądy. Wśród wyborców PiS z tym, że rodzice powinni wiedzieć, jeśli niepełnoletnia córka chce przyjąć pigułkę, zgadza się 91 proc. ankietowanych. Tylko 6 proc. ma co do tego wątpliwości i odpowiedziało, że raczej się nie zgadza z prezydentem.

