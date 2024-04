Skandaliczne słowa na antenie TVN24. Dziennikarz mówił o "seksie prezydenta z 15-latką"

Weto Dudy

W piątkowe popołudnie 29 kwietnia Andrzej Duda postanowił poinformować, że zawetował ustawę dotyczącą liberalizacji dostępu do tzw. "pigułek dzień po". - Prezydent RP, na podstawie art. 122 ust. 5 Konstytucji RP, zdecydował o skierowaniu nowelizacji Prawa farmaceutycznego do Sejmu RP z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie ustawy (tzw. weto) - napisano na oficjalnej stronie jego kancelarii.

Prezydencka minister Małgorzata Paprocka zdradziła, co musiałby się w owej nowelizacji zmienić, aby została podpisana w kolejnej próbie. Przekazała ona mediom, że prezydent wsłuchał się w głosy rodziców, które docierały do jego kancelarii w bardzo licznej korespondencji. Dodała przy tym, że jej przełożony podkreślił, że "gdyby te rozwiązania wróciły do Sejmu, ale w odniesieniu do kobiet powyżej 18. roku życia, to ocena tego typu regulacji będzie inna".

We wtorek w programie "Wstajesz i wiesz" na antenie pojawili się Rafał Wojda i Konrad Piasecki. Po krótkim powitaniu i rozmowie o trudnym powrocie do pracy po Wielkanocy, ten pierwszy poruszył temat zawetowanej przez Andrzeja Dudę ustawy. – Nie próżnował z kolei pan prezydent. Mimo świątecznego czasu zdołał zawetować ustawę o tabletce "dzień po" – przypomniał. Po chwili z jego ust padły naprawdę szalenie kontrowersyjne słowa! Jak stwierdził Wojda:

- Słuchając pani minister w Kancelarii Prezydenta i słuchając wcześniej pana prezydenta, można użyć takiego, brutalnego i być może przerysowanego przykładu. Otóż pan prezydent mógłby spokojnie uprawiać seks z 15-latką, natomiast ta sama 15-latka o zgodę na tabletkę "dzień po" musiałaby już prosić rodziców

Konrad Piasecki był wyraźnie zaskoczony słowami kolegi. - Nie szedłbym tak daleko w tego typu porównania. (...) I na tak niebezpiecznym gruncie - stwierdził. - Dlatego mówiłem, że to jest brutalny i przerysowany przykład - trwał przy swoim zdaniu Wojda. - Rzeczywiście, ze strony Andrzeja Dudy takie zapowiedzi od paru tygodni było słychać, że mu się ta ustawa nie podoba. Najbardziej nie podoba mu się to, że dziewczęta między 15. a 18. rokiem życia będą mogły kupić pigułkę "dzień po" z receptą, ale właściwie bez zgody rodziców. (...) - łagodził dyskusję Piasecki.

