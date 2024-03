i Autor: PAP(2), Shutterstock

Duda zawetował projekt ws. "pigułki dzień po"! Minister zdradza, co musi się zmienić, by ją podpisał

pmar | PAP 14:32

W piątkowe popołudnie 29 kwietnia Andrzej Duda postanowił poinformować, że zawetował ustawę dotyczącą liberalizacji dostępu do tzw. "pigułek dzień po". - Prezydent RP Andrzej Duda, na podstawie art. 122 ust. 5 Konstytucji RP, zdecydował o skierowaniu nowelizacji Prawa farmaceutycznego do Sejmu RP z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie ustawy (tzw. weto) - napisano na oficjalnej stronie jego kancelarii. Prezydencka minister Małgorzata Paprocka zdradziła, co musiałby się w owej nowelizacji zmienić, aby została podpisana w kolejnej próbie. To tylko jeden warunek!