Duda reaguje na działania prokuratury. - Zakładam, że są do tego podstawy

We wtorek - na polecenie prokuratorów badających wykorzystanie środków z Funduszu Sprawiedliwości - w różnych miejscach kraju odbyły się przeszukania, m.in. domu b. szefa MS Zbigniewa Ziobry. Tego samego dnia wieczorem odbył się briefing prasowy Ziobry przed jego domem w Jeruzalu, gdzie odbyło się przeszukanie. Zdaniem byłego ministra sprawiedliwości "wszystkie te działania mają charakter bezprawny i są realizacją politycznego zamówienia Donalda Tuska i pana Bodnara". W środę doszło do kolejnego przeszukania innego domu Zbigniewa Ziobry. Sprawę skomentował prezydent Andrzej Duda.

- Ja zakładam - zdrowy rozsądek tak mi podpowiada - że jeżeli ktoś czy to ze służb, czy prokuratury pozwala sobie na takie działania wobec posłów, wobec ludzi, którzy przez lata sprawowali bardzo ważne funkcje publiczne, to zakładam, że ma do tego podstawy i społeczeństwo będzie mogło te podstawy, które jego zdaniem uprawniają do takiego działania zobaczyć. Bo jeżeli nie, to myślę, że odpowiedzialność karna jest nieuchronna- dodał prezydent.

