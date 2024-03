i Autor: Art Service/SUPER EXPRESS

Andrzej Duda zdecydował ws. tabletki "dzień po". Prezydent zawetował ustawę

- Prezydent RP Andrzej Duda, na podstawie art. 122 ust. 5 Konstytucji RP, zdecydował o skierowaniu nowelizacji Prawa farmaceutycznego do Sejmu RP z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie ustawy (tzw. weto) - czytamy na stronie prezydenta. To oznacza, że prezydent zawetował ustawę. Zrobił to z jednego powodu.