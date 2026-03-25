Żurek wprost o sprawie Borowskiego. Mówi, co zrobi! TYLKO U NAS

Adam Borowski, opozycjonista z czasów PRL, ma trafić do więzienia na pół roku za brak przeprosin wobec Romana Giertycha.

Prezydent Nawrocki zażądał od Prokuratura Generalnego przedstawienia akt sprawy Borowskiego.

Prokurator Generalny Waldemar Żurek zapowiada zbadanie sprawy.

Czy Adam Borowski uniknie więzienia?

Przypomnijmy, że kara wobec Adama Borowskiego została zarządzona, ponieważ ten – mimo wcześniejszego wyroku – nie przeprosił Romana Giertycha za swoje wypowiedzi, które padły na antenie Telewizji Republika, a dotyczyły afery Polnordu. Adam Borowski podkreślał, że „nie zamierza przepraszać za prawdę”. Choć prokuratura poparła wniosek obrony, by nie kierować go do zakładu karnego, sędzia zdecydowała inaczej. Teraz Borowskiemu, 70-letniemu opozycjoniście z czasów PRL, grozi pół roku za kratami.

Karol Nawrocki ułaskawi opozycjonistę z PRL? Ruch prezydenta

W sprawie Borowskiego zamierza działać Karol Nawrocki. Szef kancelarii prezydenta, Zbigniew Bogucki, przekazał w mediach społecznościowych, że prezydent Nawrocki zwróci się o akta sprawy do Prokuratora Generalnego, Waldemara Żurka. - Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Karol Nawrocki działając na podstawie art. 139 Konstytucji postanowił zażądać od Prokuratora Generalnego w trybie art. 567 par. 2 Kodeksu postępowania karnego przedstawienia akt sprawy Pana Adama Borowskiego, bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni - napisał Bogucki na portalu X. Wspomniany przez niego we wpisie artykuł 139 Konstytucji dotyczy prawa łaski. Zaś art. 567. par. 2 Kodeksu postępowania karnego odnosi się do wszczęcia postępowania o ułaskawienie z urzędu.

Co w całej sytuacji zamierza zrobić Prokurator Generalny? W rozmowie z "Super Expressem" Waldemar Żurek przyznał wprost: - Zbadamy sprawę, muszę się z nią bardziej zapoznać. Przyjrzymy się temu - powiedział nam minister sprawiedliwości.

Minister Żurek już wcześniej wypowiedział się ws. Borowskiego

Wcześniej, w styczniu tego roku, minister sprawiedliwości w rozmowie z "Super Expressem" odniósł się natomiast do apelu, który wystosowali w sprawie Borowskiego dawni opozycjoniści, w sumie ponad dwadzieścia osób, a wśród nich m.in. Władysław Frasyniuk, Czesław Bielecki czy Zbigniew Bujak. Minister Żurek podkreślał wtedy, że osoba zasłużona tym bardziej powinna dawać przykład:

Każdy w naszym kraju musi przestrzegać prawa. Pamiętajmy, że Adam Borowski po prostu nie chce przeprosić kogoś, kogo obraził i podważył także poważnie zaufanie do tej osoby, które jest potrzebne choćby do wykonywania zawodu adwokata. Nie rozumiem tego uporu i złego przykładu jaki płynie od osoby publicznej do obywateli. I nieważne jak bardzo jest zasłużony czy z jakiego ugrupowania politycznego jest. Niewykonywanie wyroków sądowych wydanych przez legalnych sędziów prowadzi do anarchii .

