Żurek wprost o sprawie Borowskiego. Mówi, co zrobi! TYLKO U NAS

Kamil Szewczyk
jot
2026-03-25 9:31

Znany opozycjonista z czasów PRL, a aktualnie szef warszawskiego klubu „Gazety Polskiej”, Adam Borowski może trafić za kraty. Sąd Rejonowy Warszawa‑Wola orzekł, że 70-latek ma spędzić sześć miesięcy w więzieniu. Szef kancelarii prezydenta przekazał, że Nawrocki postanowił zażądać od Prokuratora Generalnego przedstawienia akt sprawy Borowskiego. W rozmowie z "Super Expressem" Waldemar Żurek wprost mówi, co zamierza zrobić.

Autor: Adam Burakowski/East News; Filip Naumienko/ Reporter
  • Adam Borowski, opozycjonista z czasów PRL, ma trafić do więzienia na pół roku za brak przeprosin wobec Romana Giertycha.
  • Prezydent Nawrocki zażądał od Prokuratura Generalnego przedstawienia akt sprawy Borowskiego. 
  • Prokurator Generalny Waldemar Żurek zapowiada zbadanie sprawy. 
  • Czy Adam Borowski uniknie więzienia?

Przypomnijmy, że kara wobec Adama Borowskiego została zarządzona, ponieważ ten – mimo wcześniejszego wyroku – nie przeprosił Romana Giertycha za swoje wypowiedzi, które padły na antenie Telewizji Republika, a dotyczyły afery Polnordu. Adam Borowski podkreślał, że „nie zamierza przepraszać za prawdę”. Choć prokuratura poparła wniosek obrony, by nie kierować go do zakładu karnego, sędzia zdecydowała inaczej. Teraz Borowskiemu, 70-letniemu opozycjoniście z czasów PRL, grozi pół roku za kratami. 

Karol Nawrocki ułaskawi opozycjonistę z PRL? Ruch prezydenta 

W sprawie Borowskiego zamierza działać Karol Nawrocki. Szef kancelarii prezydenta, Zbigniew Bogucki, przekazał w mediach społecznościowych, że prezydent Nawrocki zwróci się o akta sprawy do Prokuratora Generalnego, Waldemara Żurka. - Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Karol Nawrocki działając na podstawie art. 139 Konstytucji postanowił zażądać od Prokuratora Generalnego w trybie art. 567 par. 2 Kodeksu postępowania karnego przedstawienia akt sprawy Pana Adama Borowskiego, bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni - napisał Bogucki na portalu X. Wspomniany przez niego we wpisie artykuł 139 Konstytucji dotyczy prawa łaski. Zaś art. 567. par. 2 Kodeksu postępowania karnego odnosi się do wszczęcia postępowania o ułaskawienie z urzędu. 

Co w całej sytuacji zamierza zrobić Prokurator Generalny? W rozmowie z "Super Expressem" Waldemar Żurek przyznał wprost: - Zbadamy sprawę, muszę się z nią bardziej zapoznać. Przyjrzymy się temu - powiedział nam minister sprawiedliwości. 

Minister Żurek już wcześniej wypowiedział się ws. Borowskiego

Wcześniej, w styczniu tego roku, minister sprawiedliwości w rozmowie z "Super Expressem" odniósł się natomiast do apelu, który wystosowali w sprawie Borowskiego dawni opozycjoniści, w sumie ponad dwadzieścia osób, a wśród nich m.in. Władysław Frasyniuk, Czesław Bielecki czy Zbigniew Bujak. Minister Żurek podkreślał wtedy, że osoba zasłużona tym bardziej powinna dawać przykład

Każdy w naszym kraju musi przestrzegać prawa. Pamiętajmy, że Adam Borowski po prostu nie chce przeprosić kogoś, kogo obraził i podważył także poważnie zaufanie do tej osoby, które jest potrzebne choćby do wykonywania zawodu adwokata. Nie rozumiem tego uporu i złego przykładu jaki płynie od osoby publicznej do obywateli. I nieważne jak bardzo jest zasłużony czy z jakiego ugrupowania politycznego jest. Niewykonywanie wyroków sądowych wydanych przez legalnych sędziów prowadzi do anarchii .

Sonda
Czy Karol Nawrocki powinien zastosować prawo łaski wobec Adama Borowskiego?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WALDEMAR ŻUREK