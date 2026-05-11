Karol Nawrocki zawetował kolejną ustawę. Znamy szczegóły

Sara Osiecka
2026-05-11 16:24

Prezydent Karol Nawrocki skorzystał z prawa weta wobec ustawy mającej na celu likwidację Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Swoją decyzję, ogłoszoną za pośrednictwem mediów społecznościowych, uzasadnił koniecznością utrzymania wyspecjalizowanej instytucji do walki z korupcją, jednocześnie podkreślając jej kluczową rolę w ochronie państwa.

Autor: Super Express Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, przemawia za mównicą z godłem Polski, ubrany w garnitur i czerwony krawat, na tle biało-czerwonych barw.
  • Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego, deklarując, że instytucja ta nie zostanie zlikwidowana i będzie kontynuować walkę z korupcją.
  • Prezydent uzasadnił swoją decyzję, twierdząc, że likwidacja CBA byłaby powrotem do lat 90., gdzie panowała bezkarność korupcyjna i brak kontroli nad nadużyciami władzy.
  • Prezydent skrytykował proponowany model rozproszony walki z korupcją, wskazując na ryzyko chaosu kompetencyjnego, utraty ciągłości postępowań oraz podkreślając, że dwudziestoletnie doświadczenie i specjalistyczne kompetencje CBA nie mogą zostać szybko odbudowane.

Prezydent Karol Nawrocki oficjalnie zawetował ustawę dotyczącą likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA). Kancelaria Prezydenta opublikowała oświadczenie głowy państwa na platformie X, w którym prezydent Nawrocki stanowczo podkreślił swoje stanowisko.

- CBA nie zostanie zlikwidowane. Będzie dalej walczyć z korupcją, nadużyciami władzy i ciemnymi interesami. Likwidacja CBA to nic innego jak przenoszenie Polski do lat 90., gdzie za walizkę pieniędzy można było kupić wszystko: wpływy polityka i mienie państwowe, bo nikt tego nie pilnował, nikt nie kontrolował. Dlatego zdecydowałem o zawetowaniu ustawy likwidującej Centralne Biuro Antykorupcyjne - oznajmił.

Krytyka projektu

Prezydent Nawrocki zaznaczył, że choć "nie sprzeciwia się reformom", a każda instytucja państwowa "może i powinna podlegać reformom oraz zmianom", to jednak dostrzega fundamentalną różnicę między usprawnianiem a całkowitą likwidacją.

- Ale czym innym jest zwiększenie efektywności instytucji, a czym innym jej likwidacja. Odejście od modelu wyspecjalizowanej służby antykorupcyjnej na rzecz systemu rozproszonego pomiędzy Policją, ABW i Krajową Administracją Skarbową. Rodzi to ryzyko chaosu kompetencyjnego, utraty ciągłości postępowań i odejścia doświadczonych funkcjonariuszy - stwierdził.

W swoim oświadczeniu Karol Nawrocki przypomniał, że wkrótce minie dwadzieścia lat od momentu, gdy prezydent Lech Kaczyński powołał do życia Centralne Biuro Antykorupcyjne. Stwierdził, że "nie można w kilka miesięcy odbudować wiedzy operacyjnej, sieci kontaktów i specjalistycznych kompetencji", które CBA wypracowało przez dwie dekady swojego funkcjonowania. Prezydent podkreślił również aspekt zaufania do państwa, argumentując, że likwidacja służby byłaby "uderzeniem w fundament zaufania do państwa."

- Kto będzie gotów służyć Polsce, narażać własne zdrowie i życie, jeśli państwo w sprawach bezpieczeństwa nie potrafi dotrzymać danego słowa? Państwo, które porzuca własnych funkcjonariuszy, osłabia samo siebie - pytał.

Prezydent Nawrocki odniósł się także do globalnych standardów walki z korupcją.

- Nowoczesne demokracje nie rezygnują z walki z korupcją. One ją wzmacniają. Z korupcją nie walczą republiki bananowe i autorytarne satrapie - podkreślił.

W podsumowaniu swojego stanowiska, prezydent Karol Nawrocki powtórzył kluczową deklarację.

- CBA nie zostanie zlikwidowane. Będzie dalej walczyć z korupcją nad użyciami władzy i ciemnymi interesami, które niszczą państwo - zaznaczył.

