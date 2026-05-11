Tomasz Adamek dla "Super Expressu": Ziobro ma Boga w sercu. Zapraszam go do siebie

Grzegorz Zasępa
2026-05-11 16:28

Cała Polska zastanawia się, gdzie w USA zatrzymał się były minister sprawiedliwości w rządzie Zjednoczonej Prawicy Zbigniew Ziobro. Pojawiła się nawet informacja, że znalazł schronienie w domu byłego mistrza świata w boksie – Tomasza Adamka. Pięściarz, zaprzeczył tym doniesieniom, ale jednocześnie za pośrednictwem „Super Expressu” zaprosił Ziobrę do siebie!

Zbigniew Ziobro i Tomasz Adamek
Adamek wprost o Ziobrze: Chętnie ugoszczę go w moim domu

To, że rzekomo Ziobro zatrzymał się u mnie, to była plotka, ale jeśli miałby takie życzenie, to chętnie ugoszczę go w moim domu – powiedział Adamek w rozmowie z Grzegorzem Zasępą.

Jak podkreślił, ze Zbigniewem Ziobrą nie widział się od kilku lat, jednak nadal darzy go ogromnym szacunkiem.

– Spotkaliśmy się u pewnego księdza w Krakowie. To dla mnie prawy i uczciwy człowiek, który ma Boga w sercu.

Adamek cieszy się, że Ziobro jest z dala od polskiego wymiaru sprawiedliwości i zdecydował się wyjechać z Węgier do USA.

- Nie mam wątpliwości, że Ziobro jest niewinny – mówi Adamek. -  Ci, którzy go teraz ścigają, sami wylądują w więzieniu! – grzmi sportowiec.

"Prezydent Trump nie pomógłby komuś, kto ma nieczyste ręce"

Według niego najlepszym dowodem na uczciwość byłego ministra sprawiedliwości jest fakt, że ten został wpuszczony do Stanów Zjednoczonych.

Prezydent Trump, który także jest prawym człowiekiem, nie pomógłby komuś, kto ma nieczyste ręce – przekonuje. – Jestem pewien, że dopóki w Polsce rządzi obecna koalicja, Ameryka nie zgodzi się wydalić ministra Ziobry do Polski.

Tomasz Adamek to jeden z najbardziej utytułowanych polskich bokserów. Od lat mieszka w USA w stanie New Jersey na wschodnim wybrzeżu. Dzięki dobrze zainwestowanym pieniądzom zarobionym w ringu, nie miałby żadnych trudności w ugoszczeniu Ziobry. Ma duży, wygodny dom i, jak sam ujawnił - 12 apartamentów na wynajem.

