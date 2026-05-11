Tomasz Adamek dla "Super Expressu": Ziobro ma Boga w sercu. Zapraszam go do siebie

Adamek wprost o Ziobrze: Chętnie ugoszczę go w moim domu

– To, że rzekomo Ziobro zatrzymał się u mnie, to była plotka, ale jeśli miałby takie życzenie, to chętnie ugoszczę go w moim domu – powiedział Adamek w rozmowie z Grzegorzem Zasępą.

Jak podkreślił, ze Zbigniewem Ziobrą nie widział się od kilku lat, jednak nadal darzy go ogromnym szacunkiem.

– Spotkaliśmy się u pewnego księdza w Krakowie. To dla mnie prawy i uczciwy człowiek, który ma Boga w sercu.

Adamek cieszy się, że Ziobro jest z dala od polskiego wymiaru sprawiedliwości i zdecydował się wyjechać z Węgier do USA.

- Nie mam wątpliwości, że Ziobro jest niewinny – mówi Adamek. - Ci, którzy go teraz ścigają, sami wylądują w więzieniu! – grzmi sportowiec.

"Prezydent Trump nie pomógłby komuś, kto ma nieczyste ręce"

Według niego najlepszym dowodem na uczciwość byłego ministra sprawiedliwości jest fakt, że ten został wpuszczony do Stanów Zjednoczonych.

– Prezydent Trump, który także jest prawym człowiekiem, nie pomógłby komuś, kto ma nieczyste ręce – przekonuje. – Jestem pewien, że dopóki w Polsce rządzi obecna koalicja, Ameryka nie zgodzi się wydalić ministra Ziobry do Polski.

Tomasz Adamek to jeden z najbardziej utytułowanych polskich bokserów. Od lat mieszka w USA w stanie New Jersey na wschodnim wybrzeżu. Dzięki dobrze zainwestowanym pieniądzom zarobionym w ringu, nie miałby żadnych trudności w ugoszczeniu Ziobry. Ma duży, wygodny dom i, jak sam ujawnił - 12 apartamentów na wynajem.

49

GEN. KOMORNICKI: USA I TRUMP SKOMPROMITOWALI SIĘ W IRANIE! | Super Ring Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.