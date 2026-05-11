Nowy sondaż o PiS. Kaczyński nadal pierwszy, ale te liczby dają do myślenia

Nowy sondaż rzuca światło na przywództwo w PiS, kwestionując dominującą rolę Jarosława Kaczyńskiego.

Aż 42% badanych nie potrafiło wskazać najważniejszej osoby w partii, co świadczy o rosnącej niepewności.

Wśród elektoratu PiS Przemysław Czarnek zyskuje znaczącą pozycję, wyprzedzając Mateusza Morawieckiego.

Dowiedz się, jak te zaskakujące wyniki zmieniają obraz sił w partii i kto naprawdę rozdaje karty!

Kto naprawdę rządzi w PiS? Nowy sondaż pokazuje ciekawy obraz

Prawo i Sprawiedliwość od lat kojarzone jest przede wszystkim z jednym nazwiskiem: Jarosław Kaczyński. To on pozostaje prezesem partii i najważniejszą postacią obozu prawicy. Najnowszy sondaż Opinia24 dla „Gazety Wyborczej” pokazuje jednak, że dla dużej części respondentów sytuacja w PiS nie jest już tak jednoznaczna.

Politycy KO mogą otwierać szampana. PiS zostaje daleko w tylePolitycy KO mogą otwierać szampana. PiS zostaje daleko w tyle

Ankietowanych zapytano, czyj głos jest dziś najważniejszy w Prawie i Sprawiedliwości. Największa grupa, bo aż 42 proc. badanych, wybrała odpowiedź „trudno powiedzieć”. To bardzo wymowny wynik, bo pokazuje, że część opinii publicznej nie widzi już w PiS jednego bezdyskusyjnego centrum decyzyjnego albo nie potrafi ocenić, jak naprawdę wygląda układ sił w partii.

Wśród osób, które wskazały konkretne nazwisko, najczęściej wymieniano oczywiście Jarosława Kaczyńskiego. Prezesa PiS wskazało 40 proc. ogółu badanych. Na drugim miejscu znalazł się Mateusz Morawiecki z wynikiem 10 proc., a za nim Przemysław Czarnek, którego wskazało 7 proc. respondentów.

Kaczyński prowadzi, ale wynik „trudno powiedzieć” jest bardzo wysoki

Jeśli pominąć osoby niezdecydowane, przewaga Jarosława Kaczyńskiego wygląda znacznie wyraźniej. W takim ujęciu prezes PiS uzyskuje 69 proc. wskazań, Mateusz Morawiecki 18 proc., a Przemysław Czarnek 13 proc.

Te liczby pokazują, że Kaczyński nadal pozostaje dla wielu Polaków główną twarzą i najważniejszym rozgrywającym w PiS. Jednocześnie bardzo wysoki odsetek odpowiedzi „trudno powiedzieć” może być sygnałem, że po ostatnich politycznych turbulencjach obraz przywództwa w partii stał się mniej czytelny dla wyborców.

To szczególnie interesujące w kontekście obecności w pierwszym szeregu takich polityków jak Mateusz Morawiecki i Przemysław Czarnek. Obaj od dawna są wymieniani w gronie najważniejszych postaci PiS, choć reprezentują nieco inne style polityczne i trafiają do różnych grup odbiorców.

Elektorat PiS widzi to trochę inaczej. Mocny wynik Czarnka

Jeszcze ciekawiej wyglądają wyniki wśród samych wyborców Prawa i Sprawiedliwości. W tej grupie Jarosława Kaczyńskiego wskazało 43 proc. ankietowanych. To nadal najlepszy wynik, ale przewaga prezesa nad pozostałymi politykami jest mniejsza niż w całej próbie.

Na drugim miejscu w elektoracie PiS znalazł się Przemysław Czarnek, którego wskazało 21 proc. wyborców tej partii. To wyraźnie więcej niż wśród ogółu badanych. Mateusz Morawiecki uzyskał w tej grupie 12 proc. wskazań. Jednocześnie 25 proc. wyborców PiS nie potrafiło odpowiedzieć, kto obecnie ma w partii najważniejszy głos.

Po odjęciu odpowiedzi niezdecydowanych proporcje wyglądają następująco: Kaczyński ma 56 proc. wskazań w elektoracie PiS, Czarnek 28 proc., a Morawiecki 16 proc.

Co ten sondaż mówi o sytuacji w PiS?

Wyniki badania mogą być odczytywane jako potwierdzenie, że Jarosław Kaczyński wciąż pozostaje najważniejszą postacią Prawa i Sprawiedliwości. Nie jest to jednak obraz całkowicie jednolity. Szczególnie w elektoracie PiS widać, że Przemysław Czarnek ma zauważalną pozycję i dla części wyborców jest jedną z najważniejszych twarzy partii.

Mateusz Morawiecki także pozostaje w grze, ale w tym konkretnym badaniu jego wskazania są niższe niż Czarnka wśród wyborców PiS. To może być istotne w kontekście przyszłych dyskusji o kierunku partii, jej strategii oraz możliwym przywództwie w kolejnych latach.

Największym sygnałem z sondażu pozostaje jednak skala niepewności. 42 proc. wszystkich badanych i 25 proc. wyborców PiS nie potrafiło wskazać jednej osoby, której głos jest dziś w partii najważniejszy. To pokazuje, że dla wielu obywateli wewnętrzny układ sił w PiS nie jest oczywisty.

Badanie Opinia24 dla „Gazety Wyborczej” przeprowadzono w dniach 27–30 kwietnia na reprezentatywnej próbie 1002 dorosłych Polaków, metodami CATI i CAWI.

Poniżej galeria zdjęć: Jarosław Kaczyński zdecydował, wskazał kandydata na premiera z PiS

29

Express Biedrzyckiej - WSTĘP Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.