Politycy KO mogą otwierać szampana. PiS zostaje daleko w tyle

Sondaż wyborczy "Super Expressu"

Partia Donalda Tuska nie tylko utrzymuje pozycję lidera, ale wykazuje największą dynamikę wzrostu, zyskując w stosunku do poprzedniego sondażu aż 2,87 p.p. i osiągając wynik 35,84 proc.

Na drugim stopniu podium znalazło się Prawo i Sprawiedliwość, które z wynikiem 26,89 proc. musi uznać wyższość KO. Sytuacja PiS jest trudna, gdyż partia ta zanotowała w tym zestawieniu spadek – jej poparcie stopniało o 2,11 p.p. Trzecie miejsce w sondażu Instytutu Badań Pollster pewnie zajmuje Konfederacja Wolność i Niepodległość (11,74 proc.), choć i ona zanotowała niewielką stratę względem poprzedniego badania (-0,71 p.p.).

Tuż poza podium plasuje się Nowa Lewica, która może pochwalić się drugim największym wzrostem w zestawieniu (+0,53 p.p.), co daje jej 7,18 proc. Dalsze miejsca zajmują ugrupowania, które balansują na granicy lub znajdują się poniżej progu wyborczego: Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna (5,54 proc.), Partia Razem (5,45 proc.), PSL (4,25 proc.) oraz Polska 2050 (2,31 proc.).

PiS walczy na dwa fronty

- Wynik sondażu wskazuje, że PiS i KO są dziś w nieco innej sytuacji. Z jednej strony Koalicja Obywatelska w zasadzie skonsumowała co się da, jeżeli chodzi o koalicjantów. Mam na myśli wyborców Polski 2050 i tych, którzy wokół tego środowiska funkcjonowali. Z kolei Prawo i Sprawiedliwość musi walczyć zarówno z tymi, którzy są za jej plecami oraz także po prawej stronie sceny politycznej. Zarówno Konfederacja Mentzena i Bosaka, jak i Konfederacja Brauna od kilku tygodni zyskują kosztem właśnie Prawa i Sprawiedliwości. Na pewno nie nastąpił też oczekiwany „efekt Czarnka” – komentuje wyniki dr Bartłomiej Machnik, politolog Akademii WSB.

