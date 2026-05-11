To głosowanie doprowadzi do upadku rząd Donalda Tuska?! "Gruba historia"

Czy koalicja tworząca rząd Donalda Tuska przetrwa?

Politycy Koalicji Obywatelskiej mają duże obawy względem jednego z głosowań w Sejmie.

Chodzi o Szymona Hołownię.

Prokuratura ściga Hołownię

Zgodnie z informacjami medialnymi, prokuratorzy badający działalność uczelni Collegium Humanum pracują nad przygotowaniem projektów wniosków o uchylenie immunitetów m.in. Szymona Hołowni oraz europosła Michała Koboski. Uzasadnienie dla tych dokumentów ma być opracowywane od lutego. Jeśli procedury zostaną pomyślnie zakończone, potencjalne wnioski trafią pod obrady odpowiednio Sejmu i Parlamentu Europejskiego. Cała sprawa dotyczy podejrzeń, że Szymon Hołownia mógł uzyskać dyplom wspomnianej uczelni, nie odbywając faktycznych studiów.

Polityk jednak konsekwentnie kategorycznie odrzuca te oskarżenia. – Nigdy studiów na Collegium Humanum nie ukończyłem, nie płaciłem za nie i nigdy też nie brałem udziału w jakichkolwiek zajęciach - podkreśla były Marszałek Sejmu od początku pojawienia się tych zarzutów. - Jeśli wpłynie taki wniosek do Sejmu, to wówczas podejmę decyzję, jakie podjąć dalsze kroki - mówił ostatnio, w kontekście ewentualnego wniosku prokuratury o uchylenie jego immunitetu poselskiego.

Koalicja upadnie przez Hołownię?

"Newsweek" porozmawiał z kilkoma politykami Koalicji Obywatelskiej o tym, co zrobią, jeśli przyjdzie im głosować w Sejmie nad takim wnioskiem prokuratury. - Jak pani to sobie wyobraża? Wniosek trafia na salę i co my mamy zrobić? Zagłosować za? Odrzucić? Nie ma tu dobrego rozwiązania - ocenił jeden z nich.

Tygodnik przekonuje, że broniąc byłego Marszałka Sejmu rządzący narażą się na zasadne zarzuty o obronę swoich i "wchodzenie w buty PiS". Z drugiej strony głosowanie przeciwko Hołowni może postawić dalsze trwanie koalicji pod znakiem zapytania. – Tego moglibyśmy już nie przetrwać – wprost ocenił inny rozmówca z KO. – Nie wyobrażam sobie, żeby Polska 2050, a nawet pewnie kilka osób od Hennig­‑Kloski i z PSL nie bronili Hołowni. Odebranie własnymi rękami immunitetu własnemu marszałkowi Sejmu to jednak jest gruba historia – dodawał.

Z tego właśnie względu, jak czytamy, w koalicji mają pojawiać się głosy, że Hołownia powinien sam zrzec się immunitetu i tym samym "ułatwić życie wszystkim".

