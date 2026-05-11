Czarzasty chce ekstradycji Ziobry. „Przyjaciel nie ukrywa potencjalnego bandyty”

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2026-05-11 10:33

Napięcie na linii Warszawa-Waszyngton rośnie z godziny na godzinę. Po potwierdzeniu, że Zbigniew Ziobro przebywa w Stanach Zjednoczonych, polskie władze zapowiadają walkę o jego powrót do kraju. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty wprost zażądał, by sojusznik z NATO wydał byłego ministra sprawiedliwości. - Nie za bardzo w to wierzę, że USA, nasz najbliższy przyjaciel, nie pomoże nam w odzyskaniu człowieka, który będzie miał zarzuty, które grożą 25 latami więzienia - przekonywał w Radiu ZET.

Czarzasty, Ziobro

i

Autor: Paweł Dąbrowski / Super Express; Jacek Dominski / Reporter/ Reporter
  • Zbigniew Ziobro w weekend przeprowadził się z Węgier do USA.
  • Polskie władze liczą jednak na jego ekstradycję. 
  • Swój apel w tej sprawie przedstawił Marszałek Sejmu.

Informacje o wyjeździe Zbigniewa Ziobry z kraju zelektryzowały polską scenę polityczną. Były minister sprawiedliwości i Prokurator Generalny, wobec którego prokuratura przygotowuje zarzuty grożące karą do 25 lat więzienia, najpierw opuścił Węgry, by ostatecznie znaleźć się w Stanach Zjednoczonych. Doniesienia te potwierdził sam zainteresowany na antenie Telewizji Republika, ogłaszając jednocześnie, że został jej stałym komentatorem politycznym.

Zobacz: Zbigniew Ziobro gwiazdą światowych mediów. Wskazują na rolę Donalda Trumpa

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty na antenie Radia ZET nie pozostawił wątpliwości co do oczekiwań Polski. Jego wypowiedź była bezpośrednim apelem, a zarazem ostrzeżeniem skierowanym do administracji w Waszyngtonie. - Nie za bardzo w to wierzę, że USA, nasz najbliższy przyjaciel, nie pomoże nam w odzyskaniu człowieka, który będzie miał zarzuty, które grożą 25 latami więzienia. My jesteśmy w NATO. Naród amerykański jest naszym najbliższym sojusznikiem -  argumentował. - Prezydent Trump mówi, że jednym z jego najbliższych przyjaciół jest prezydent Nawrocki. W związku z tym, jak można zakładać, że przyjaciel ukrywa potencjalnego bandytę i złodzieja przed państwem, z którym jest w NATO i przed swoim najbliższym przyjacielem - dodawał.

Sprawdź: Kwaśniewski dobitnie ocenił zachowanie Ziobry. Narobił problemów PiS-owi?

- My mamy interesy w USA, USA mają interesy u nas. To wszystko musi się równoważyć. NATO i przyjaźń wieloletnia zobowiązuje o wiele bardziej niż bronienie potencjalnego bandyty i złodzieja. To chyba oczywiste (...) Jest pojęcie dobra i pojęcie zła. Zły jest Putin, dobra jest Unia Europejska. Dobro nie jest związane z kimś, kto potencjalnie zasługuje na 25 lat więzienia. Prezydent Nawrocki musi to brać pod uwagę - przekonywał.

Czarzasty stwierdził też, że jeżeli Amerykanie nie wydadzą Ziobry, to częściowo potwierdzą się jego oceny na temat przywództwa USA. - Będziemy jako Polska musieli jeszcze raz przemyśleć politykę w stosunku do różnych decyzji, które mamy podejmować wspólnie z USA. Przypominam, że w najbliższym czasie w Sejmie będzie uchwała w sprawie 250-lecia powstania USA. My jako Sejm wykazujemy daleko idące elementy przyjaźni - zagroził.

Galeria poniżej: Dzień z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym

Dzień z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym
Galeria zdjęć 62
QUIZ. Włodzimierz Czarzasty. Co wiesz o Marszałku Sejmu? Pytania nieoczywiste!
Pytanie 1 z 12
W którym mieście urodził się Włodzimierz Czarzasty?
CZARZASTY ŻEGNA ŁUKASZA LITEWKĘ
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WŁODZIMIERZ CZARZASTY
ZBIGNIEW ZIOBRO