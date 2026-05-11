Czarzasty chce ekstradycji Ziobry. „Przyjaciel nie ukrywa potencjalnego bandyty”

Zbigniew Ziobro w weekend przeprowadził się z Węgier do USA.

Polskie władze liczą jednak na jego ekstradycję.

Swój apel w tej sprawie przedstawił Marszałek Sejmu.

Informacje o wyjeździe Zbigniewa Ziobry z kraju zelektryzowały polską scenę polityczną. Były minister sprawiedliwości i Prokurator Generalny, wobec którego prokuratura przygotowuje zarzuty grożące karą do 25 lat więzienia, najpierw opuścił Węgry, by ostatecznie znaleźć się w Stanach Zjednoczonych. Doniesienia te potwierdził sam zainteresowany na antenie Telewizji Republika, ogłaszając jednocześnie, że został jej stałym komentatorem politycznym.

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty na antenie Radia ZET nie pozostawił wątpliwości co do oczekiwań Polski. Jego wypowiedź była bezpośrednim apelem, a zarazem ostrzeżeniem skierowanym do administracji w Waszyngtonie. - Nie za bardzo w to wierzę, że USA, nasz najbliższy przyjaciel, nie pomoże nam w odzyskaniu człowieka, który będzie miał zarzuty, które grożą 25 latami więzienia. My jesteśmy w NATO. Naród amerykański jest naszym najbliższym sojusznikiem - argumentował. - Prezydent Trump mówi, że jednym z jego najbliższych przyjaciół jest prezydent Nawrocki. W związku z tym, jak można zakładać, że przyjaciel ukrywa potencjalnego bandytę i złodzieja przed państwem, z którym jest w NATO i przed swoim najbliższym przyjacielem - dodawał.

- My mamy interesy w USA, USA mają interesy u nas. To wszystko musi się równoważyć. NATO i przyjaźń wieloletnia zobowiązuje o wiele bardziej niż bronienie potencjalnego bandyty i złodzieja. To chyba oczywiste (...) Jest pojęcie dobra i pojęcie zła. Zły jest Putin, dobra jest Unia Europejska. Dobro nie jest związane z kimś, kto potencjalnie zasługuje na 25 lat więzienia. Prezydent Nawrocki musi to brać pod uwagę - przekonywał.

Czarzasty stwierdził też, że jeżeli Amerykanie nie wydadzą Ziobry, to częściowo potwierdzą się jego oceny na temat przywództwa USA. - Będziemy jako Polska musieli jeszcze raz przemyśleć politykę w stosunku do różnych decyzji, które mamy podejmować wspólnie z USA. Przypominam, że w najbliższym czasie w Sejmie będzie uchwała w sprawie 250-lecia powstania USA. My jako Sejm wykazujemy daleko idące elementy przyjaźni - zagroził.

