Lech Wałęsa "kategorycznie żąda"! Albo przywrócą tablicę, albo chce "miliona z odsetkami"

Piotr Margielewski
2026-05-11 8:38

W niedzielę 10 maja 2026 roku Lech Wałęsa zamieścił w sieci nader emocjonalny wpis. Były prezydent poinformował, że z nieznanych mu powodów zniknęła tablica, która informowała o jego darowiźnie na rzecz jednej z instytucji, działającej w bloku gdańskiej "Solidarności". Wałęsa "kategorycznie" zażądał, aby wróciła ona na swoje miejsce. W innym przypadku oczekuje on zwrotu ogromnych pieniędzy!

  • Lech Wałęsa zamieścił w sieci emocjonalny wpis.
  • Zażądał w nim zwrotu tablicy, którą niegdyś miał sponsorować.
  • W innym przypadku chce sowitego odszkodowania.
  • O co chodzi?

Za pośrednictwem mediów społecznościowych Lech Wałęsa podzielił się informacją, iż przed laty wsparł finansowo, kwotą "tysięcy dolarów", wyspecjalizowaną instytucję opieki zdrowotnej, której siedziba mieści się w gmachu gdańskiej "Solidarności". W dowód wdzięczności za tę darowiznę na budynku umieszczono tablicę, która jednak – jak pisze Wałęsa na Facebooku – po pewnym czasie została usunięta, prawdopodobnie na stałe.

Były lider "Solidarności" nie ukrywa oburzenia takim obrotem zdarzeń. We wpisie skierował stanowcze żądanie do osób odpowiedzialnych za usunięcie tablicy, będącej dowodem jego hojności. - Żądam przywrócenia na miejsce tablicy albo zwrotu ofiarowanych tysięcy dolarów z odsetkami dodanymi od daty usunięcia tablicy - napisał kategorycznie. - PRZECIWNYM RAZIĘ PODEJMĘ……… Lech Walesa - dodał enigmatycznie.

Kwotę, jaką będą mu winni odpowiedzialni za ten występek Wałęsa oszacował na milion złotych.  - Nie do wiary dałem im około 1 000 000 zł, a mogłem mieć w swojej kieszeni i jeszcze mi ubliżają... Ja nie chciałem tablicy, ale jeśli już zawiesili to... - wyliczył.

Co ciekawe, w komentarzu pod postem były prezydent odniósł się z kolei do sprawy gen. Czesława Kiszczaka oraz dokumentów wskazujących na rzekomą współpracę Wałęsy ze Służbami Bezpieczeństwa. Jak przekonuje, po śmierci generała próbowano nakłonić go do wspólnego stanowiska. - Chciano mnie namówić bym zgodził się ogłosić, że razem z Kiszczakiem obaliliśmy komunizm - przekonywał. Miano mu sugerować, że Kiszczak "był szpiegiem Wielkiej Brytanii, pozyskanym, kiedy pracował w ambasadzie brytyjskiej". - Nie zgodziłem się i dlatego P. Kiszczakowa wyciągnęła podrobione i wycofane przez Kiszczaka papiery, niby donosy - stwierdził.

