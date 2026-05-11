Zbigniew Ziobro gwiazdą światowych mediów. Wskazują na rolę Donalda Trumpa

To koniec pobytu Zbigniewa Ziobry w Budapeszcie.

Były minister sprawiedliwości przebywa teraz w USA.

O jego ucieczce za ocean piszą media na całym świecie!

Ziobro w USA

W niedzielę, 10 maja 2026 roku, ujawniono zaskakujące wieści dotyczące Zbigniewa Ziobry. Okazało się, że były minister sprawiedliwości, który od wielu miesięcy rezydował na Węgrzech, opuścił ten kraj i udał się do Stanów Zjednoczonych. Informacje te zostały potwierdzone nie tylko doniesieniami medialnymi, ale także zdjęciami polityka, wykonanymi na lotnisku w Newark, w okolicach Nowego Jorku. Zmiana miejsca pobytu Ziobry jest bezpośrednio związana ze zmianą rządu na Węgrzech. Nowo wybrany premier, Peter Magyar, już przed zwycięskimi wyborami zapowiadał deportację byłego polskiego ministra. Węgierski polityk stanowczo zaznaczył, że Węgry nie mogą służyć jako „bezpieczna przystań” dla osób podejrzewanych w swoich ojczyznach o korupcję i nadużycia władzy.

W pierwszym wywiadzie po wyjściu na jaw tego faktu, polityk pojawił się na antenie Telewizji Republika. - Jestem w Stanach Zjednoczonych. Wczoraj przyleciałem. To niezwykle złożony i piękny kraj, przy tym najsilniejsza demokracja świata. To nasz sojusznik i gwarant bezpieczeństwa Polski wobec tych zagrożeń coraz bardziej niepewnego i niebezpiecznego świata. Myślę, że w Stanach Zjednoczonych warto bywać - mówił. Stacja poinformowała też, że będzie on teraz stałym komentatorem stacji nadającym z USA.

Światowe media o Ziobrze

Bloomberg, powołując się na "Gazetę Wyborczą" poinformował, że polski polityk i jego żona, Patrycja Kotecka, "przybyli do Stanów Zjednoczonych po tym, jak prezydent Donald Trump osobiście interweniował w sprawie zatwierdzenia ich wiz". - To decyzja wbrew sekretarzowi stanu Marco Rubio i ambasadorowi USA w Polsce Tomowi Rose - napisano. - Do tej pory Ziobro mieszkał w Budapeszcie na Węgrzech. Uzyskał tam azyl od byłego premiera Węgier Viktora Orbana. Po porażce partii Fidesz i przejęciu władzy przez partię TISZA, jej lider Peter Magyar ogłosił, że były minister nie będzie już mógł korzystał z ochrony ze strony rządu węgierskiego - pisał włoski oddział Euronews.

AFP zwraca z kolei uwagę, że rzecznik polskiego MSZ nie odpowiedział na prośbę o komentarz w sprawie miejsca pobytu Zbigniewa Ziobry. "Nie jest jasne, w jaki sposób Zbigniewowi Ziobrze udało się dotrzeć do Stanów Zjednoczonych, ponieważ Polska wcześniej informowała o unieważnieniu jego polskiego paszportu. Węgierski serwis 444.hu był bardziej stanowczy. - Zbigniew Ziobro uciekł z Węgier tego samego dnia, w którym Peter Magyar został zaprzysiężony na premiera. Węgierski rząd twierdził, że »demokracja i praworządność w Polsce przeżywają kryzys«, w rzeczywistości jednak przyjął polityka oskarżonego o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i defraudację 150 mln zł, wyświadczając tym samym przysługę swojemu dawnemu sojusznikowi, PiS, który oddalił się [w ostatnim czasie] od Fideszu z powodu prorosyjskiej polityki zagranicznej Węgier - czytamy.

