Ziobro zostanie sprowadzony do Polski? Wiceszef MSWiA wymienił możliwe dalsze kroki

Zbigniew Ziobro przebywa w Stanach Zjednoczonych i twierdzi, że posiada azyl, co utrudnia jego sprowadzenie do Polski.

Polski rząd, reprezentowany przez wiceministra Wiesława Szczepańskiego, planuje podjąć intensywne działania dyplomatyczne i prawne w celu sprowadzenia Ziobry do kraju jeszcze przed przyszłorocznymi wyborami.

Proces ekstradycji Zbigniewa Ziobry jest bardzo skomplikowany i wymaga zgody amerykańskich sądów federalnych oraz, co kluczowe, osobistej decyzji prezydenta USA, Donalda Trumpa.

W poniedziałek wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiesław Szczepański, poinformował o planach podjęcia działań mających na celu sprowadzenie Zbigniewa Ziobry do Polski jeszcze przed przyszłorocznymi wyborami. Jednocześnie przyznał, że zadanie to będzie wymagało znacznych wysiłków, wskazując na konieczność zaangażowania prezydenta Stanów Zjednoczonych, Donalda Trumpa, w podjęcie kluczowej decyzji.

W niedzielę Zbigniew Ziobro osobiście potwierdził w Telewizji Republika, że przebywa na terytorium Stanów Zjednoczonych. W swoim oświadczeniu zaznaczył, że nie opuścił Polski w sposób nielegalny i posiada dokument przyznany mu wraz z prawem do azylu. W odpowiedzi na tę sytuację, szef Ministerstwa Sprawiedliwości, Waldemar Żurek, zapowiedział, że w poniedziałek wystąpi z formalnym wnioskiem o ekstradycję byłego ministra.

Planowane działania

Wiesław Szczepański, występując w poniedziałek w Polskim Radiu 24, ogłosił, że w Ministerstwie Sprawiedliwości odbędzie się narada, po której zostaną podjęte „określone działania” w sprawie Ziobry. Wiceminister MSWiA dodał, że informacja o wyjeździe Ziobry do USA nie była całkowitym zaskoczeniem, gdyż o takiej możliwości mówiło się już wcześniej.

- Nie wiemy tylko, czy to będzie pobyt już stały, czy też kolejna przesiadka w jego podróży - stwierdził.

Odpowiadając na pytanie dotyczące szans na sprowadzenie byłego ministra sprawiedliwości do kraju, Szczepański określił to jako "trudną rzecz, ale to jest w rękach właściwie trzech resortów". Wyjaśnił, że proces ten wymaga zaangażowania Ministerstwa Sprawiedliwości oraz polskich sądów, które powinny wydać Europejski Nakaz Aresztowania. Następnie, jak podkreślił, konieczne będzie wysłanie wniosku o ekstradycję oraz wdrożenie działań dyplomatycznych.

Rola Stanów Zjednoczonych

Ostatnim etapem, według wiceministra, będą "działanie MSWiA, polskich służb, które będą wykonywały ewentualny wyrok sądu i zgodę po stronie amerykańskiej." Polityk zwrócił uwagę na istotny problem związany z Donaldem Trumpem.

- I tutaj mamy pewien problem, bo i sąd federalny, a na końcu również administracja amerykańska, a więc właściwie pan prezydent , który musiałby decyzję ewentualnie podjąć - podkreślił.

Wiceminister zaznaczył, że pobyt Zbigniewa Ziobry w USA nie byłby możliwy bez zgody strony amerykańskiej.

- Musiała być wydana wiza i wiza za zgodą najwyższych władz - ocenił.

Na pytanie o możliwość sprowadzenia Ziobry do Polski przed nadchodzącymi wyborami parlamentarnymi, Szczepański zapewnił, że "strona polska podejmie działania, żeby tak się stało."

Zarzuty prokuratorskie

Prokuratura zarzuca Zbigniewowi Ziobrze, że jako minister sprawiedliwości kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do popełniania czynów o charakterze przestępczym. Zarzuty te dotyczą nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Pod koniec 2025 roku Sejm wyraził zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Ziobry, a prokurator wydał postanowienie o przedstawieniu mu zarzutów.

