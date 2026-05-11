Kwaśniewski bezlitośnie ocenił Nawrockiego! Jedno zachowanie nie mieści mu się w głowie

Aleksander Kwaśniewski ocenia je jako charakteryzujące się głęboką wzajemną niechęcią, sięgającą poziomu nienawiści i wyrażaną niezwykle agresywnym językiem, co jest niespotykane w historii współczesnej Polski.

Były prezydent uważa, że prezydent Nawrocki realizuje strategię polityczną, której celem jest doprowadzenie do upadku rządu Donalda Tuska i stworzenie wielkiej koalicji prawicowej, której byłby akuszerem.

Pomimo deklaracji Karola Nawrockiego o chęci wprowadzenia systemu prezydenckiego, Kwaśniewski twierdzi, że jego obecny, agresywny i bezkompromisowy styl sprawowania urzędu paradoksalnie odstręcza od idei takiej zmiany ustrojowej.

W programie "Rozmowa Piaseckiego" na antenie TVN24, Aleksander Kwaśniewski wyraził zaniepokojenie obecnym stanem współpracy pomiędzy głową państwa a szefem rządu. Stwierdził, że współczesna Rzeczpospolita nigdy nie doświadczyła tak głębokiej "antykohabitacji".

- Pomiędzy Karolem Nawrockim a Donaldem Tuskiem jest po prostu nieskrywana niechęć. Ja bym powiedział nawet na poziomie nienawiści, która jest okraszona w dodatku niezwykle agresywnym językiem - ocenił.

Porównując obecną sytuację do wcześniejszych trudnych okresów w polskiej polityce, takich jak relacje Lecha Wałęsy z Józefem Oleksym czy Lecha Kaczyńskiego z Donaldem Tuskiem, Kwaśniewski podkreślił, że obecny poziom konfliktu jest wyjątkowy.

- Było trudno, ale nie aż tak. Nigdy ten język nie był aż tak obraźliwy – podsumował.

Krytyka publicznych wypowiedzi

Aleksander Kwaśniewski skrytykował również publiczne wypowiedzi prezydenta Nawrockiego, który wielokrotnie określał Donalda Tuska mianem "najgorszego premiera w historii Polski". Były prezydent uznał takie sformułowania za nieuprawnione i nieodpowiednie dla osoby piastującej urząd prezydenta.

- Żaden polski prezydent nie powiedział o żadnym premierze, że ten człowiek jest najgorszym premierem w historii Polski. Po pierwsze, nie ma na to żadnego dowodu, a po drugie, wyrażanie takich sądów publicznie... bo prywatnie można tak uważać, ale prezydent nie ma prawa w ten sposób wypowiadać się o premierze rządu, który też ma demokratyczny mandat – ocenił Aleksander Kwaśniewski.

Prezydent Karol Nawrocki niejednokrotnie potwierdzał swoje stanowisko.

- Konsekwentnie nazywam premiera Donalda Tuska najgorszym premierem w Polsce po 1989 roku - mowił w rozmowie z Wirtualną Polską w 2025 roku.

Jako uzasadnienie swojej opinii wskazał, że: – dzisiejszy rząd doprowadza do kolejnych kryzysów, nie spełnia własnych obietnic i jest po prostu złym rządem.

Strategia polityczna Nawrockiego

Aleksander Kwaśniewski dostrzega w działaniach prezydenta Nawrockiego konkretną strategię polityczną, mającą na celu osłabienie obecnego rządu. Porównując jego postawę do prezydenta Andrzeja Dudy, który również wywodził się z innego obozu politycznego niż Donald Tusk, Kwaśniewski zauważył istotne różnice. Mimo że współpraca Dudy z Tuskiem nie była idealna, były prezydent ocenił, że Duda był "bardziej umiarkowany, krakowski, kulturalny". W przypadku Karola Nawrockiego, były prezydent mówi o "radykale".

- Tu mamy do czynienia z radykałem. I ten radykalizm dzisiaj jest związany z jego koncepcją polityczną, która jest prosta: doprowadzić do upadku osobiście Donalda Tuska i całej koalicji demokratycznej, jak się uda szybciej, to dobrze, ale najdalej w roku 2027 w czasie wyborów i być akuszerem wielkiej koalicji prawicowej, którą on będzie tworzył. I on będzie zgodnie z konstytucją sam wyznaczał premiera - powiedział.

W naszej galerii zobaczysz, jak zmieniał się Aleksander Kwaśniewski:

17

Sonda Czy do tej pory Karol Nawrocki jest dobrym prezydentem? Tak Średnio Nie Nie wiem