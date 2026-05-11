To on miał zastąpić Łukasza Litewkę w Sejmie. Jego oświadczenie zmienia wszystko

Łukasz Litewka, poseł Nowej Lewicy, w 2023 roku uzyskał mandat z okręgu nr 32, obejmującego Sosnowiec, Dąbrowę Górniczą, Jaworzno oraz powiaty będziński i zawierciański. Mimo startu z ostatniej, 18. pozycji na liście, zdobył w swoim okręgu rekordowe poparcie. Po jego tragicznym wypadku, w Sejmie RP nadal pozostaje wolny mandat. W okręgu nr 32 pierwszym kandydatem do jego objęcia jest Rafał Adamczyk, polityk Nowej Lewicy z doświadczeniem samorządowym i parlamentarnym.

Radny Sejmiku Województwa Śląskiego i członek Zarządu Województwa Śląskiego, odniósł się właśnie w mediach społecznościowych do sprawy objęcia mandatu po tragicznie zmarłym pośle Litewce. - W ostatnich wyborach do samorządu obdarzyli mnie Państwo dużym zaufaniem - otrzymałem kilkanaście tysięcy głosów. Traktuję to jako zobowiązanie do dalszej pracy na rzecz mieszkańców oraz rozwoju województwa śląskiego i naszych gmin - napisał na swoim Facebooku. - Moim priorytetem pozostaje działanie na rzecz lokalnej społeczności, wspieranie inicjatyw rozwojowych oraz tworzenie warunków sprzyjających powstawaniu miejsc pracy. Dziękuję za dotychczasowe zaufanie i wsparcie. Tym samym dalej będę pracował dla dobra nas wszystkich jako członek Zarządu Województwa Śląskiego - dodał zaskakująco.

Kolejną osobą, która dzięki swojemu wynikowi wyborczemu może pojawić się w Sejmie za Łukasza Litewkę, jest Bożena Borowiec (4 tys. 937 głosów). Socjolożka z Nowej Lewicy jest obecnie zastępczynią prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Swojej decyzji w sprawie objęcia mandatu jeszcze nie podjęła. Gdyby Borowiec nie chciała rozpocząć pracy w Sejmie, mandat będzie mogła objąć Wiktoria Grelewicz, którą poparło 1 tys. 507 wyborców. Pełni funkcję doradcy marszałka Sejmu oraz wicerzeczniczki Lewicy.

