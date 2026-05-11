Zapytali Przemysława Czarnka o Zbigniewa Ziobrę. Ale się zdenerwował!

Kwestia wyjazdu Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych stała się głównym tematem ostrej wymiany zdań między Przemysławem Czarnkiem a dziennikarzami, pomimo że konferencja miała dotyczyć kondycji budżetu państwa.

Były minister edukacji kategorycznie odrzucił sugestie o "ucieczce" Ziobry, określając całą sprawę jako "absolutnie trzeciorzędną" i legalną, a także wdał się w sarkastyczną konfrontację z dziennikarzami.

Przemysław Czarnek konsekwentnie przekierowywał uwagę na bieżące problemy ekonomiczne Polski, uznając je za znacznie ważniejsze niż podróż Zbigniewa Ziobry.

Kwestia wyjazdu Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych stała się przedmiotem ostrej wymiany zdań między Przemysławem Czarnkiem a przedstawicielami mediów. Podczas konferencji prasowej, której głównym tematem była kondycja budżetu państwa, były minister edukacji początkowo unikał bezpośredniej odpowiedzi na pytania dotyczące obecności Ziobry w USA. Zapytany o to, czy "ucieczka" polityka Prawa i Sprawiedliwości do Ameryki nie budzi jego zastrzeżeń, Czarnek stwierdził, że bardziej niepokoją go bieżące wyzwania, z którymi mierzą się obywatele Polski.

Czarnek reaguje na pytanie o Ziobrę

Przemysław Czarnek kategorycznie odrzucił sugestie dotyczące "ucieczki" Zbigniewa Ziobry, określając całą sprawę jako mało istotną.

- Sprawa pana Zbigniewa Ziobro to jest sprawa absolutnie trzeciorzędna. Uciekł przed kim? Według mnie pan minister pojechał legalnie do Stanów Zjednoczonych. Dlaczego pan mówi o ucieczce? Państwo robicie to z własnej nieprzymuszonej woli, czy wam kazali? - zapytał dziennikarzy. W obliczu dalszych pytań ze strony reporterów Radia ZET i TVN24, Czarnek zareagował sarkastycznie, dopytując o ich przynależność medialną i ewentualną współpracę.

- Pan jakiś nerwowy jest. Z jakiej pan jest stacji? Z TVN24? To teraz TVN24 wspomaga Radio ZET? - ironizował były minister edukacji.

W kontekście informacji o potwierdzonym przez Zbigniewa Ziobrę wyjeździe do USA i szerokiej dyskusji internetowej na ten temat, w tym określeń takich jak "program ochrony swoich", Przemysław Czarnek stanowczo przekierował uwagę na kwestie ekonomiczne.

- Upadek spółek Skarbu Państwa, szorowanie po dnie, miliardowe straty, ludzi, którzy są zwalniani, rosnące bezrobocie, brak środków na służbę zdrowia, państwo, które zwiększa swoje zadłużenie na skalę dotąd niespotykaną, co stanowi niebezpieczeństwo dla każdego Polaka. A państwo mnie pytacie, dlaczego Zbigniew Ziobro poleciał do USA. Bo poleciał. Legalnie wjechał do Stanów Zjednoczonych. Ja też byłem legalnie w Stanach Zjednoczonych w ubiegłym tygodniu - zakończył, tym samym kończąc całą konferencję.

