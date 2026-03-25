Nawrocki zażądał od Żurka akt sprawy opozycjonisty z PRL. Ułaskawi Borowskiego?

Paulina Jaworska
2026-03-25 8:06

Warszawski sąd rejonowy zdecydował w sprawie wykonania kary pozbawienia wolności wobec Adama Borowskiego, znanego działacza opozycji z czasów PRL, za znieważenie prawnika i posła KO Romana Giertycha. 70-latek ma trafić do więzienia, ale możliwe, że jego losy potoczą się inaczej. Prezydencki szef kancelarii prezydenta przekazał, że Karol Nawrocki postanowił zażądać od Prokuratora Generalnego przedstawienia akt sprawy Adama Borowskiego. W tle pojawiają się przepisy dotyczące zastosowania prawa łaski.

Wykonanie wyroku wobec opozycjonisty z okresu PRL. 70-latek pójdzie siedzieć?

We wtorek (24 marca) warszawski sąd rejonowy zdecydował w sprawie wykonania kary pozbawienia wolności wobec opozycjonisty z okresu PRL, Adama Borowskiego za znieważenie Romana Giertycha. Orzeczenie wykonawcze jest kolejną odsłoną sprawy toczącej się wobec Borowskiego, który obecnie jest znany jako szef warszawskiego klubu „Gazety Polskiej”, w związku z jego wypowiedzią w TV Republika z 2020 r. Co powiedział wówczas Borowski? W 2020 r. w kontekście sprawy Polnordu powiedział, że Roman Giertych jest adwokatem, który „współpracuje z przestępcami i zapewniał nie tylko tarczę prawną, ale dawał swoich znajomych, żeby byli "słupami”. Roman Giertych nie puścił tego płazem, tylko złożył prywatny akt oskarżenia wobec Borowskiego. 

W listopadzie 2023 r. sąd w tej sprawie warunkowo umorzył postępowanie przeciwko Borowskiemu, na rok próby. Ale Adam Borowski nie wykonał przeprosin, na co miał aż rok. Dlatego sąd na nowo podjął sprawę. W kwietniu 2025 r. sąd wydał drugi wyrok, w którym skazał już Borowskiego na pół roku więzienia, a kara wciąż była w zawieszeniu, ale nadal nie był wykonywany obowiązek przeprosin. 

CZYTAJ: Wyrok na Adama Borowskiego. Kaczyński i Lichocka komentują

24 marca jak poinformowało m.in. Radio Wnet, odbyło się posiedzenie sądu w sprawie wykonania kary wobec Borowskiego. -  Sąd uznał, że Borowski nie wykonał nałożonego obowiązku przeprosin, dlatego zdecydował o zarządzeniu wykonania kary 6 miesięcy pozbawienia wolności. Decyzja nie jest jeszcze prawomocna – obrona zapowiada zaskarżenie - napisano na stronie radia. Sam Borowski w rozmowie z rozgłośnią przyznał, że przepraszać Giertycha nie zamierza. To oznacza, że na pół roku ma zostać pozbawiony wolności. Ale do sprawy wkroczy prezydent.

Nawrocki zażąda od Żurka akt sprawy. Przepisy o prawie łaski w tle 

Szef kancelarii prezydenta, Zbigniew Bogucki przekazał w mediach społecznościowych, że Karol Nawrocki zwróci się o akta sprawy do Prokuratora Generalnego, Waldemara Żurka. We wpisie Bogucki przywołał przepisy, które wskazują jasno, że w grę wchodzi ułaskawienie:

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Karol Nawrocki działając na podstawie art. 139 Konstytucji postanowił zażądać od Prokuratora Generalnego w trybie art. 567 par. 2 Kodeksu postępowania karnego przedstawienia akt sprawy Pana Adama Borowskiego, bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni - napisał Bogucki na portalu X. 

Wspomniany przez niego we wpisie artykuł 139 Konstytucji dotyczy prawa łaski. Zaś art. 567. par. 2 Kodeksu postępowania karnego odnosi się do wszczęcia postępowania o ułaskawienie z urzędu. Przepis ten brzmi: - Prokurator Generalny przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej akta sprawy lub wszczyna z urzędu postępowanie o ułaskawienie w każdym wypadku, kiedy Prezydent tak zadecyduje. 

