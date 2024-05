Zaskakujący wpis Donalda Tuska. Połączył w nim tematy Igi Świątek, Lechii Gdańsk i Kierwińskiego

Obrzydliwy wpis posła od Hołowni! Szok, co napisał o kandydatce Konfederacji do europarlamentu

Premier komentuje wydarzenia sportowe i wpis Kierwińskiego

- Boska Iga 2:1 (Królowa na długo), moja Lechia 3:0 (prawie ekstraklasa), no i Kierwinski O.0. Magiczny wieczór - napisał Donald Tusk na X.

Premier nawiązywał we wpisie do zwycięstwa Igi Świątek z Białorusiną Aryną Sabalenką w finale WTA 1000 w Madrycie. Polka wygrała w setach 2:1. Dzięki temu zwycięstwu polska tenisistka umocniła się na pierwszej pozycji w rankingu WTA, zwiększając swoją przewagę nad Sabalenką, która jest druga w rankingu.

Druga część wpisu dotyczyła zwycięstwa Lechii Gdańsk z GKS Tychy w ramach rozgrywki I ligi piłkarskiej. Zwycięstwo gdańskiego zespołu przybliżyło go do powrotu do Ekstraklasy, Lechia obecnie zajmuje pierwszą lokatę z trzema punktami przewagi nad Arką Gdynia. Warto przypomnieć, że premier jest kibicem Lechii, czym wielokrotnie się chwalił, w latach 70. był nawet wiceprezesem klubu kibica. Co ciekawe, najbardziej fanatyczni kibice Lechii wielokrotnie wypierali się z polityka, wywieszali przeciwko niemu transparenty i wygwizdywali go, gdy pojawiał się na meczach swojej ukochanej drużyny.

"Kierwiński 0.0". Minister odparł zarzuty opozycji

A jakim cudem w tym sportowym miszmaszu znalazł się szef MSWiA Marcin Kierwiński? W sobotę 4 maja minister przemawiał na Dniu Strażaka, zauważono jednak, że mówił w dosyć bełkotliwy sposób. Zapytany później o swoją niedyspozycję przyznał, że wynikało to z problemów technicznych z nagłośnieniem.

Politycy związani z PiS zaczęli oskarżać ministra o występ pod wpływem alkoholu. Kierwiński nazwał oskarżenia "skandalicznymi" i kilka godzin po incydencie, zamieścił wpis na X ze zdjęciem z badania alkomatem. Badanie wskazało brak alkoholu w wydychanym powietrzu, czyli "0.0 promila" do którego nawiązywał Donald Tusk.

Nie wszystkim się jednak spodobał wpis premiera. Były pracownik TVP Samuel Pereira skomentował wpis Donalda Tuska, w którym zaapelował do Donalda Tuska, aby nie wykorzystywał Igi Świątek i Lechii Gdańsk do "bronienia kompromitacji swojego ministra".

Boska Iga 2:1 (Królowa na długo), moja Lechia 3:0 (prawie ekstraklasa), no i Kierwinski O.0. Magiczny wieczór.— Donald Tusk (@donaldtusk) May 4, 2024

