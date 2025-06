Prezydent Duda nie był twardym przeciwnikiem dla Tuska. Nawrocki będzie inny

Prof. Dudek wieszczy upadek Donalda Tuska: Pytanie, czy dokona się to szybko, czy będziemy to obserwować przez dwa lata

Jakim prezydentem będzie Nawrocki?

W opinii prof. Dudka, Andrzej Duda nie był tak naprawdę twardym przeciwnikiem dla Donalda Tuska i zarządzanego przez niego rządu. – Natomiast moim zdaniem Karol Nawrocki będzie inny – uważa politolog. Jakim prezydentem będzie obecny prezes IPN? Tego dziś nikt nie wie, co stwierdził niedawno nawet prawicowy publicysta Rafał Ziemkiewicz.

Prof. Dudek wieszczy upadek Donalda Tuska. Pytanie, czy dokona się to szybko, czy będziemy to obserwować przez dwa lata

– Jedyne, co możemy wnosić, to jest to, jakim Nawrocki był dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej i jakim był prezesem IPN-u. Ja to wielokrotnie już mówiłem, on jest człowiekiem absolutnie bezwzględnym, który z uśmiechem na ustach wyrzucił z centrali IPN-u jedną trzecią ludzi i nie wykluczam, że z podobnym uśmiechem będzie pana premiera Tuska traktował, odmawiając mu podpisywania mnóstwa rzeczy, które Andrzej Duda podpisywał. Jak ostatnio przypomniano, Andrzej Duda podpisał rządowi Tuska zdecydowaną miażdżącą większość ustaw. Nie wiem, czy Karol Nawrocki, mówiąc, że „ten rząd jest niekompetentny, a ta ustawa się do niczego nie nadaje” nie zażąda dymisji rządu, po czym uśmiechając się nie będzie odmawiał podpisywania ustaw – stwierdza Antoni Dudek.

Koalicja zatęskni za Dudą

– Czytałem gdzieś komentarz, że Donald Tusk i Koalicja Obywatelska jeszcze zatęsknią za Andrzejem Dudą. Ja tak uważam, ale mogę się mylić. Urząd zmienia ludzi. Może akurat tak jak Donald Trump zmienia zdanie, niemal codziennie, tak może okaże się, że byłem w błędzie w sprawie Karola Nawrockiego. Może okaże się, że wszystko, co o nim mówiłem było nieprawdą i on teraz będzie niezwykle koncyliacyjnym, pochylającym się prezydentem. Choć w to jednak wątpię – dodał politolog.

