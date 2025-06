Prof. Dudek wieszczy upadek Donalda Tuska: Pytanie, czy dokona się to szybko, czy będziemy to obserwować przez dwa lata

Trwanie rządu niczego nie zmieni

Historyk i politolog, prof. Antoni Dudek uważa, że rząd uzyska w środę wotum zaufania. Rzecz w tym, że to niczego nie zmieni. – To jest kupienie sobie odrobiny czasu na tą słynną rekonstrukcję rządu, co to miała być w lipcu według Tuska. Problem polega na tym, że jedyna realna rekonstrukcja rządu koalicji, którą nazywam kordonową, która mogłaby przynieść jej jakąś szansę na przyszłość, to jest taka, która obejmie też osobę premiera. A na to się nie zanosi – uważa politolog. – Donald Tusk uważa, że jak wymieni kilku ministrów, to nagle ten rząd zacznie działać energiczniej niż dotąd. Jakby nie rozumiejąc albo udając, bo on to doskonale wie, że twarzą rządu jest premier i choćby nie miał, nie wiem jak, znakomicie pracujących ministrów, to jeśli sam jest niepopularny, to nie pociągnie tego rządu do przodu. Otóż Donald Tusk dostał od wyborców razem z Rafałem Trzaskowskim czerwoną kartkę i teraz będzie się oczywiście upierał, że nie zejdzie z boiska, mimo że może to zrobić – powiedział Antoni Dudek.

Donald Tusk może długo podtrzymywać ten rząd, nawet jeśli będzie mniejszościowy, o ile uda się uchwalić budżet na rok 2026. – Rzecz w tym, co dalej, to znaczy kiedy przyjdą wybory parlamentarne, jaka będzie skala klęski Koalicji Obywatelskiej i innych formacji współtworzących ten rząd, właśnie jako kara za to, że Donald Tusk się upierał przy tym, że musi pozostać przy władzy – zastanawia się autor programu „Dudek o polityce”.

Jak długo rząd może trwać przy trudnej kohabitacji z prezydentem Karolem Nawrockim? – To będzie jeszcze trwało, ale nie wiadomo, czy aż dwa lata. – Dynamika polityczna, którą uruchomiło zwycięstwo Nawrockiego jest taka, że ja nie jestem pewien, czy w grudniu, bo zwykle budżet jest w grudniu głosowany, będzie jeszcze ta większość zdolna do uchwalenia budżetu na rok 2026, a brak ustawy budżetowej oznacza, że prezydent Nawrocki może rozwiązać parlament, co zrobi z dużą radością i entuzjazmem. Więc w moim przekonaniu w tej chwili, gdyby ta koalicja zachowała się racjonalnie, to jej liderzy powiedzieliby, że czas na nowego premiera. To psychologicznie byłoby też dla prezydenta Nawrockiego sporym problemem, że nagle na naprzeciwko staje nowy premier. Owszem, koalicja jest stara, ale z nową twarzą. Jemu jest znacznie trudniej i całej propagandzie pisowskiej, wspierającej prezydenta Nawrockiego atakować będzie tego nowego premiera – uważa prof. Dudek.

Według eksperta, notowania rządu pod przywództwem Tuska będą wyłącznie słabły, ponieważ nie ma on żadnych argumentów. – Premier Tusk mówi, że mają jakieś tam pomysły. Gdzie te pomysły były, że nie wyniosły Trzaskowskiego? Jest jeden pomysł z deregulacją, który nie został wykorzystany, żeby pomóc Trzaskowskiemu, choć mógł mu pomóc. I teraz jakie Donald Tusk ma inne pomysły? Gdzie są te „bierzemy się do roboty”? To przecież jest groteskowe. Co on dotąd robił, kiedy mówi, że się teraz bierze do roboty? – zastanawia się politolog. – Tak wygląda upadek polityka, w tym wypadku Donalda Tuska. Jest pytanie, czy ten upadek się dokona szybko, czy będziemy go obserwować przez dwa lata? A to „królestwo”, ten monolit, ale na pewno konstrukcja złożona z kilku partii pod nazwą koalicja rządząca już zaczyna się chwiać, jeżeli ona już nie zaczęła upadać – podkreśla Antoni Dudek.

