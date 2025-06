PSL rozważa koalicję z PiS? Leszek Miller: No, to już po ptakach

PSL pyta członków o koalicję z PiS

Portal Opolska.360.pl poinformował, że politycy PSL otrzymali od partii ankietę, w której mają ocenić sytuację po wyborach prezydenckich. W odpowiedziach na pytania mieli odnieść się m.in. do sytuacji w koalicji rządowej. Ale część pytań było zaskakujących, m.in. to: – Czy jeśli PiS i Konfederacja złożyłyby propozycję PSL, by Stronnictwo utworzyło teraz z nimi rząd, w którym premierem zostałby Władysław Kosiniak-Kamysz, to czy PSL powinien taką propozycję przyjąć? Portal przytacza wypowiedź Marcina Oszańcy, szef opolskiego PSL, który twierdzi, że ugrupowanie jedynie bada nastroje, „a kwestia sojuszu z prawicą została podniesiona, aby pokazać, że to bzdura”.

Do sprawy odniósł się były premier Leszek Miller w mediach społecznościowych. – Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) rozesłało do swoich członków ankietę, w której znalazły się pytania dotyczące ewentualnego sojuszu z Prawem i Sprawiedliwością (PiS) oraz Konfederacją. Jedno z pytań brzmiało: “Czy jeśli PiS i Konfederacja złożyłyby propozycję PSL, by Stronnictwo utworzyło teraz z nimi rząd, w którym premierem zostałby Władysław Kosiniak-Kamysz, to czy PSL powinien taką propozycję przyjąć? – przytacza szczegóły sprawy Miller na Facebooku. – No to już po ptakach. Pisałem, że tak będzie nie spodziewałem się jednak, że tak szybko – tak polityk skomentował doniesienia o ankiecie ludowców.

Planami polityków PSL zaskoczeni są też członkowie Koalicji Obywatelskiej, w tym Adrian Witczak, który odniósł się do nich w Polsat News. – Szliśmy z hasłem zmiany Polski po tym, co działo się za czasów PiS – przypomniał polityk. Jego zdaniem zmiana koalicjanta przez PSL, oznaczałaby próbę oszukania wyborców.

