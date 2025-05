Cisza wyborcza Leszka Millera. Były premier w ciszę wyborczą zaszywał się w wannie

Sikorski publikuje film o ochronie granic. Przypadek? To ostatni dzień przed ciszą wyborczą

- Cieszyłem się, jak kończyła się kampania. To niezwykle wyczerpujące – przyznaje były premier w kolejnym odcinku swojego programu "Alfabet Millera". I trudno mu się dziwić. Kampania wyborcza wymaga nie tylko strategicznego myślenia, ale i końskiego zdrowia. Leszek Miller mówi, że brał udział w około dziesięciu takich politycznych maratonach, a większością z nich nawet kierował.

- Obojętnie, jaka była kampania, w ostatni dzień napełniałem wannę gorącą wodą, stawiałem obok szklankę whisky albo butelkę piwa i powoli sącząc ten trunek, uciekało ze mnie całe kampanijne zmęczenie – opowiada z rozbrajającą szczerością.

Były premier dodaje, że zdarzało mu się zamknąć oczy i zasnąć w tak błogiej chwili. Dodaje jednak, że żona Aleksandra zawsze czuwała, by w porę obudzić zmęczonego męża. Spośród wszystkich kampanii, w których brał udział Miller, szczególnie zapamiętał rok 2001. To wtedy, pod jego przywództwem, Sojusz Lewicy Demokratycznej odniósł błyskotliwy sukces, zdobywając 41 proc. głosów w wyborach parlamentarnych. - To był moment, kiedy wszystko się udało – wspomina z dumą Miller.

Leszek Miller, jako lider SLD, nie tylko poprowadził partię do zwycięstwa, ale także został premierem, co było ukoronowaniem jego politycznej kariery.

