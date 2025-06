Riposta

Daniel Nawrocki naprawdę to zrobił! Ojciec ledwo wygrał, a on już zaszalał. To przejdzie do historii

Daniel Nawrocki, syn Karola Nawrockiego, nie mógł pozostać obojętny na to, co działo się po ogłoszeniu wyników wyborów prezydenckich w Polsce. Exit poll, wskazujący na wygraną Rafała Trzaskowskiego z minimalną przewagą nad Karolem Nawrockim, okazał się błędny. Finalnie, w late poll, po zwycięstwo sięgnął kandydat popierany przez PiS. Tym samym wszystkie przedwczesne, przesadzone reakcje polityków Koalicji Obywatelskiej, przechodzą teraz do historii. Daniel Nawrocki już dołożył swoje "trzy grosze".