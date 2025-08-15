Czy Marta Nawrocka przerwie milczenie? Polacy oczekują aktywnej pierwszej damy

Sondaż: Połowa Polaków oczekuje od Marty Nawrockiej zabierania głosu w ważnych sprawach.

Analiza roli pierwszej damy: Od skromnej działalności Danuty Wałęsy po zaangażowanie Jolanty Kwaśniewskiej.

Maria Kaczyńska: Empatia, działalność międzynarodowa i odwaga w trudnych tematach.

Aktywność Anny Komorowskiej: Wsparcie inicjatyw społecznych i edukacyjnych.

Agata Kornhauser-Duda: "Milcząca pierwsza dama" z bogatym dorobkiem w działalności charytatywnej i społecznej.

Oczekiwania Polaków wobec Marty Nawrockiej

Pytanie, które zadano ankietowanym brzmiało: Czy Marta Nawrocka, jako pierwsza dama, powinna publicznie zabierać głos w najważniejszych sprawach? 37 proc. uważa, że nie, a 13 proc. odpowiedziało: nie wiem/trudno powiedzieć. Natomiast aż, że 50 proc. z nas oczekuje, żeby Marta Nawrocka wypowiadała się na ważne tematy. Skoro tak, to podsumowaliśmy aktywność dotychczasowych żon byłych prezydentów.

Danuta Wałęsa (76 l.) pełniła rolę pierwszej damy w latach przełomowych dla Polski (1990-1995) tuż po upadku komunizmu, gdy kraj budował nową tożsamość demokratyczną. Choć była osobą skromną i stroniącą od blasku fleszy, aktywnie angażowała się w działalność społeczną.

Zasiadała w radzie fundatorów Fundacji „Sprawni Inaczej”, wspierała rozwój kultury jako honorowa prezeska gdańskiej fundacji, a także uczestniczyła w pracach wielu organizacji społecznych. Jej zaangażowanie zostało docenione w 2012 r., kiedy prezydent Bronisław Komorowski (73 l.) odznaczył ją Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski — za zasługi dla niepodległości i wkład w demokratyczne przemiany.

Zapytali Polaków, kto powinien rządzić krajem: prezydent czy premier. "To przyczynek do dyskusji o zmianach ustroju"

Z kolei Jolanta Kwaśniewska (70 l.) pełniła funkcję pierwszej damy przez dekadę i zdążyła przez ten czas zbudować wizerunek kobiety aktywnej, eleganckiej i zaangażowanej społecznie. W 1996 r. założyła Fundację „Porozumienie bez barier”, która zrealizowała dziesiątki projektów wspierających dzieci, osoby z niepełnosprawnościami, kobiety, seniorów i ofiary powodzi.

Kwaśniewska była obecna na międzynarodowych forach, współtworzyła Kongres Kobiet i patronowała wielu wydarzeniom kulturalnym oraz sportowym. Jej popularność była tak duża, że rozważano jej kandydaturę na prezydenta — w sondażach osiągała nawet ponad 50 proc. poparcia. W 2020 roku została uznana za „najlepszą pierwszą damę” w sondażu IBRiS. Jednak jej działalność nie była wolna od kontrowersji — wokół jej fundacji narosły wątpliwości dotyczące finansowania, zwłaszcza w kontekście wykorzystania wpływów politycznych męża.

Dość "milczącej pierwszej damy"

Kolejna pierwsza dama (2005-2010) Maria Kaczyńska (+ 68 l.) wyróżniała się empatią, wyczuciem społecznych tematów i aktywnością na arenie międzynarodowej. Angażowała się w kampanie zdrowotne, m.in. walkę z rakiem szyjki macicy. W imieniu prezydenta uczestniczyła w uroczystościach zagranicznych, reprezentując Polskę z godnością i klasą.

Wspólnie z sekretarz stanu USA Madeleine Albright (+85) zainicjowała działania na rzecz poprawy sytuacji zdrowotnej kobiet w Europie Środkowej. Nie unikała tematów trudnych — opowiedziała się za ochroną Doliny Rospudy i podpisała apel kobiet mediów w sprawie nieingerowania w kompromis aborcyjny, za co spotkała się z krytyką o. Tadeusza Rydzyka (80 l.).

Marta Nawrocka wysłała wyraźny sygnał swoimi kreacjami. Ekspertka nie ma wątpliwości

W latach 2010-2015 obowiązki pierwszej damy pełniła Anna Komorowska (72 l.), która koncentrowała się na wspieraniu inicjatyw społecznych i edukacyjnych. Angażowała się w działania ekologiczne, wspierała Olimpiady Specjalne i była matką chrzestną okrętu ORP Śniardwy. Za swoją działalność otrzymała szereg wyróżnień, w tym Złotą Odznakę ZHP i statuetkę Perła Mądrości za zaangażowanie w profilaktykę zdrowotną kobiet.

Agata Kornhauser-Duda, pierwsza dama w latach 2015–2025 zrealizowała aż ponad 3600 aktywności, z czego ponad 1000 inicjowała lub współorganizowała. Jej działalność skupiała się głównie na edukacji, wsparciu osób z niepełnosprawnościami, seniorów i wolontariacie. Ponieważ rzadko zabierała głos publicznie, miała przydomek „milczącej pierwszej damy”, ale objęła patronatem setki inicjatyw społecznych i charytatywnych. Jaką pierwszą damą będzie Marta Nawrocka, która po wygranych przez męża wyborach prezydenckich porzuciła pracę w Krajowej Administracji Skarbowej? Wkrótce się przekonamy.

Badanie wymienione w artykule zrealizowane zostało przez Instytut Badań Pollster 9-11.08.2025 roku metodą CAWI na próbie 1006 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku 18+. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3%.

