Zapytali Polaków, kto powinien rządzić krajem: prezydent czy premier. "To przyczynek do dyskusji o zmianach ustroju"

Rząd kontra prezydent

Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział w trakcie swojego pierwszego orędzia rozpoczęcie prac nad projektem nowej konstytucji. Chodzi o uporządkowanie kwestii praworządności, ale w planach kancelarii głowy państwa jest coś więcej. - Chcemy też podjąć dyskusję ze specjalistami odnośnie podziału kompetencji w naszym państwie pomiędzy prezydentem, a obecną Radą Ministrów – zapowiedział w rozmowie z nami Adam Andruszkiewicz (35 l.), wiceszef Kancelarii Prezydenta.

A kto, zdaniem Polaków, powinien mieć większą władzę wykonawczą? Ankietowani przez Instytut Badań Pollster uznali, że prezydent (52 proc. wskazań). Tylko 38 proc. z nas jest za tym, aby to premier miał większą władzę. Z kolei 10 proc. respondentów nie miało w tej sprawie zdania.

- Wynik sondażu jest znakiem naszych czasów, kiedy mamy wojnę za naszą granicą i żyjemy w pewnego rodzaju niepokoju. W tej sytuacji ludzie chętnie gromadzą się wokół jednego ośrodka władzy, a ponieważ mieliśmy niedawno wybory prezydenckie, to duża część Polaków akurat skłoniła się do tego, aby wesprzeć rolę prezydenta – komentuje poseł KO Witold Zembaczyński. – Nie widzę przesłanek do tego, aby zmieniać ustrój. Mamy system parlamentarno-gabinetowy, który przez ponad 30 dobrze się sprawdza, co widać po naszym rozwoju ekonomicznym – twierdzi Zembaczyński.

Powinniśmy zdecydować w referendum

Podobnie wynik sondażu tłumaczy dr Sergiusz Trzeciak, ekspert ds. komunikacji strategicznej. - Jeżeli jest rząd, który jest mało popularny, a prezydent jest na fali, gdyż niedawno było zaprzysiężenie, to zawsze jest świeży kredyt zaufania dla nowego prezydenta. Z sondaży wynika też szukanie kogoś, kto jest sprawczy – mówi ekspert. – Być może jesteśmy w dobrym momencie aby rozpocząć dyskusję nad zmianami w konstytucji i zdecydować się, czy chcemy systemu kanclerskiego, jak jest w Niemczech, czy systemu prezydenckiego. Może to to także przyczynek do referendum na ten temat. Ale nie powinniśmy wprowadzać zmian systemowych z myślą o konkretnej osobie, tylko mieć jasny cel: sprawny rząd, sprawnie działający parlament i sprawnie działającą władzę wykonawczą – dodaje Trzeciak.

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster 9-11.08.2025 roku metodą CAWI na próbie 1006 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku 18+. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3%.

