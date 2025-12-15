Rzecznik rządu nie ma złudzeń! Zapytali go o możliwe rządy PiS, Konfederacji i Brauna

Rzecznik rządu, Adam Szłapka, został zapytany podczas rozmowy z „Rzeczpospolitą” o sondaże, z których wynika, że formacje koalicyjne nie miałyby większości pozwalającej rządzić, w przeciwieństwie do Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji oraz Konfederacji Korony Polskiej. Jak ocenił Szłapka taka możliwości to złe rozwiązanie, a co więcej należy do niego nie dopuścić: - PiS z Konfederacją i Braunem u władzy to najbardziej szkodliwy scenariusz dla Polski, przed którym trzeba bronić Polaków - powiedział wprost rzecznik. Dodatkowo na temat możliwych politycznych scenariuszy dodał:

- Co do przekroczenia progu wyborczego przez naszych koalicjantów – nie wiadomo w jakiej konfiguracji pójdziemy do wyborów w 2027 roku. Będziemy robić jeszcze więcej przez dwa lata, żeby skrajna prawica nie wygrała i nie wyprowadziła Polski z Unii Europejskiej – podkreślił Adam Szłapka.

Realizacja obietnic wyborczych z 2023. Rzecznik rządu komentuje

Adam Szłapka dopytywany o niezrealizowane obietnice wyborcze stwierdził, że 1/3 z nich jest zrealizowana, a większość jest w trakcie realizacji. Dodał, że rząd jest w naturalny sposób ograniczony koalicjantami, którzy mają inne poglądy, jak PSL i Lewica. Odnosząc się do liberalizacji prawa aborcyjnego ocenił, że zrealizowanie tego postulatu jest niemożliwe, „chociażby przez zapowiedź prezydenta Karola Nawrockiego, że nic takiego nie podpisze”.

Jest komisja w Sejmie, która będzie wypracowywać rozwiązanie. Były wytyczne minister Izabeli Leszczyny i ministra Adama Bodnara w tym zakresie, które też zmieniły sytuację. Postulat jest aktualny i na pewno będziemy przygotowywać takie rozwiązanie, które będzie akceptowane przez całą koalicję, mimo że wiemy, że prezydent Nawrocki będzie sypał piach w tryby rządu i wetował dobre i potrzebne rozwiązania – zaznaczył polityk.

Rzecznik rządy został również zapytany o relacje z USA. Jak podkreślił, zawsze najważniejszy jest interes Polski, a w jej interesie jest to, żeby miała silną pozycję w UE i NATO, które są fundamentem bezpieczeństwa:

Wbrew temu, co mówi PiS, nie ma sprzeczności w dobrych relacjach ze Stanami Zjednoczonymi i w mocnej pozycji w Unii Europejskiej. Przeciwnie, to mogą być relacje sprzężone. Mając mocniejszą pozycję w Europie, jesteśmy atrakcyjniejszym partnerem dla Amerykanów. Mając dobre relacje z Amerykanami, mamy mocną pozycję w Europie - ocenił Szłapka.

Iskrzy na linii prezydent - premier. Adam Szłapka ocenia: "Jesteśmy gotowi na współpracę z Karolem Nawrockim"

W rozmowie pojawił się także wątek współpracy rządu z prezydentem, która nie należy do najłatwiejszych, czego nie ukrywają obie strony. - Konflikt z prezydentem nie pomaga rządowi i Polsce w realizowaniu polityki zagranicznej i budowaniu naszego bezpieczeństwa. Z Polski powinien być słyszany jeden głos, nie dwa. Jesteśmy gotowi na współpracę z Karolem Nawrockim – przyznał w „Rzeczpospolitej” rzecznik rządu Adam Szłapka.

