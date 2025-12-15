Małgorzata Tusk z zakupami i kawą. Premier wybiegł na pomoc w samej koszuli!

Taki mąż to prawdziwy skarb! Kiedy Małgorzata Tusk (68 l.) wróciła do domu z treningu na korcie tenisowym, szef rządu wyszedł jej naprzeciw, aby przejąć zakupy, które zapakował szybko do torby. Co ciekawe, Donald Tusk (68 l.), mimo przeszywającego chłodu na dworze, nie założył kurtki tylko wybiegł w samej koszuli!

Premier wybiegł na pomoc żonie

Donald Tusk wielokrotnie dał się poznać jako uczynny mąż, ojciec i dziadek. Kiedy tylko jest w rodzinnym Sopocie, pomaga rodzinie w codziennych czynnościach. W ostatni weekend fotoreporterowi udało się zauważyć premiera pod jego domem, kiedy ten wyszedł na powitanie małżonki. Małgorzata Tusk właśnie wróciła z tenisa oraz z zakupów. Miała w rękach rakietę tenisową i dwa kubki z kawą kupioną na mieście. Małżonek podszedł do jej auta z materiałową siatką, którą rozłożył, a pani Małgorzata załadowała do niej sprawunki. Wśród nich dało się dostrzec wodę mineralną, zimowy płyn do spryskiwaczy oraz skrobaczkę do szyb, która przyda się małżonkom, kiedy w drugiej połowie grudnia wróci zimowa aura!

Nie jest to pierwszy raz, gdy fotoreporterzy uchwycili tak codzienny obrazek z życia premiera i jego żony. Wcześniej w „Super Expressie” pisaliśmy już w dziale „Lekkie”, że małżeństwo Tusków często wraca do domu z kawą w jednorazowych kubkach z pobliskich kawiarni. To ich mały rytuał – zamiast celebrować kawę w lokalu, wolą zabrać ją ze sobą i wypić w domowym zaciszu. Takie drobne gesty pokazują, że mimo politycznych obowiązków Donald Tusk stara się pielęgnować zwyczajne rodzinne chwile.

Żona premier jak Iga Świątek

Małgorzata Tusk od lat dba o kondycję fizyczną i regularnie grywa w tenisa. Fotoreporterzy wielokrotnie przyłapywali ją na korcie – energiczna, skupiona, z mocnym zamachem, co potwierdza jej sportowe zacięcie. Niezależnie od pory roku, żona premiera znajduje czas na aktywność fizyczną, a tenis stał się jej ulubioną formą ruchu. W przeszłości zdarzało się nawet, że rozgrywała mecze towarzyskie z innymi znanymi postaciami życia publicznego.

Takie obrazki – premier z siatką na zakupy, żona z rakietą tenisową i kawą w dłoni – budują wizerunek pary, która mimo politycznych obowiązków pozostaje blisko codzienności. Premier ma jednak niewiele czasu dla siebie i rodziny, ponieważ na co dzień mierzy się z ogromem pracy. Aktualnie jego największymi wyzwaniami są dopinanie budżetu państwa na 2026 rok, narastające problemy w ochronie zdrowia związane z deficytem NFZ, a także polityczna wojna rządu z prezydentem, która dodatkowo komplikuje sytuację na scenie politycznej.

