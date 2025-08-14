Trump o spotkaniu na Alasce: nie ustąpię Putinowi kosztem sił NATO w Europie

2025-08-14
2025-08-14 21:32

Prezydent Donald Trump zapewnił, że nie otrzymał propozycji ograniczenia sił NATO w Europie w zamian za zgodę Władimira Putina na zawarcie pokoju. Amerykański przywódca zapowiedział także, że piątkowe rozmowy na Alasce będą wstępem do szerszych negocjacji z udziałem Wołodymyra Zełenskiego.

Donald Trump

i

Autor: PAP/EPA/WILL OLIVER
  • Prezydent Trump kategorycznie zaprzeczył, by rozważano redukcję sił NATO w Europie.
  • Trump uważa, że jego prezydentura powstrzymała Rosję przed zajęciem całej Ukrainy.
  • Zaplanowane spotkanie z Putinem na Alasce ma być wstępem do szerszych rozmów z udziałem Zełenskiego.

Trump: brak rozmów o redukcji sił NATO w Europie

Podczas czwartkowej konferencji prasowej w Białym Domu dziennikarka zapytała prezydenta Donalda Trumpa, czy rozważyłby zmniejszenie obecności sił NATO w Europie, w tym w takich krajach jak Polska, aby skłonić prezydenta Rosji, Władimira Putina, do podpisania układu pokojowego. Trump stanowczo odparł, że taka propozycja nigdy nie została mu przedstawiona.

– "Nie przedstawiono mi takiej propozycji. Będę o tym myślał później" – powiedział amerykański przywódca.Trump ocenił także, że jego prezydentura powstrzymała Rosję przed zajęciem całej Ukrainy. Jak podkreślił, gdyby nie był u władzy, Putin mógłby kontrolować cały kraj.

Alaska jako miejsce rozmów z Putinem i Zełenskim

Prezydent USA odniósł się również do planowanego na piątek spotkania z Władimirem Putinem, które ma odbyć się na Alasce. Trump wyjaśnił, że traktuje je jako wstęp do kolejnego, szerszego szczytu z udziałem prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego.

– "Powinno do niego dojść bardzo szybko po tym spotkaniu. Właściwie, to chciałbym, żeby może odbyło się ono na Alasce, gdzie moglibyśmy zostać, bo to byłoby dużo łatwiejsze" – zaznaczył.Trump podkreślił, że przebieg rozmów z Putinem będzie kluczowy dla dalszych działań. Jeśli okażą się one nieudane, zakończą się szybko. Jeśli jednak będą konstruktywne – mogą otworzyć drogę do realnego pokoju.

- "Jeśli spotkanie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem będzie złe, zakończy się bardzo szybko, jeśli będzie dobre, przyniesie pokój "- powiedział w czwartek w Gabinecie Owalnym prezydent USA Donald Trump, odpowiadając na pytania dziennikarzy.

Sonda
Czy spotkanie Trump–Putin na Alasce może przynieść realny przełom w sprawie Ukrainy?

Polecany artykuł:

„Przełomu nie będzie”. Amerykanista bez złudzeń przed spotkaniem Trump–Putin
