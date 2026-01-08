Barbara Nowacka zabrał głos ws. doniesień na temat zdjęcia krzyża w szkole i wyrzucenia go do kosza. Stanowcze słowa szefowej MEN

W związku z informacjami pojawiającymi się w przestrzeni publicznej, dotyczącymi rzekomego wyrzucenia krzyża przez nauczycielkę w jednej z sal lekcyjnych Szkoły Podstawowej w Kielnie, informuję, że w tej sprawie złożyłem stosowne zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Wejherowie, a Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kielnie zawiesiła nauczyciela w obowiązkach do czasu wyjaśnienia sprawy.

Jednocześnie apeluję do wszystkich zainteresowanych o powstrzymanie się od spekulacji, mowy nienawiści, rozpowszechniania niepotwierdzonych informacji oraz publicznych komentarzy, które mogą utrudniać obiektywne ustalenie faktów oraz eskalować napięcia społeczne.

Do czasu zakończenia postępowania proszę o zachowanie spokoju, rozwagi i odpowiedzialności w przekazie publicznym. Pragnę jednoznacznie podkreślić, że jako wójt gminy sprzeciwiam się niszczeniu, usuwaniu lub znieważaniu jakichkolwiek symboli religijnych, niezależnie od wyznania. Gmina konsekwentnie stoi na stanowisku poszanowania wszelkich przekonań religijnych, wzajemnego szacunku oraz dialogu opartego na faktach.

Jednocześnie informuję, że w sali, gdzie znajdował się krzyż, stanowiący przedmiot niniejszej sprawy, który został zabezpieczony przez Policję jako dowód rzeczowy, zawisł inny krzyż.

W Szkole Podstawowej w Kielnie zapewniona została pomoc psychologiczna i pedagogiczna dla wszystkich uczniów, którzy odczuwają taką potrzebę w związku z zaistniałą sytuacją. Z takiego wsparcia mogą również skorzystać rodzice i opiekunowie.